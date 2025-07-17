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Россия в мае увеличила импорт бытовой техники из Казахстана

Россия в мае увеличила импорт бытовой техники из Казахстана - 17.07.2025, ПРАЙМ

Россия в мае увеличила импорт бытовой техники из Казахстана

Россия в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно увеличила импорт некоторых предметов бытовой техники и гаджетов из Казахстана, подсчитало | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T05:47+0300

2025-07-17T05:47+0300

2025-07-17T05:47+0300

бизнес

экономика

россия

казахстан

узбекистан

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно увеличила импорт некоторых предметов бытовой техники и гаджетов из Казахстана, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики. Так, поставки пылесосов подскочили в 7 раз - до 1,6 миллиона долларов. Россия для Казахстана является крупнейшим покупателем пылесосов - в конце весны на страну пришлось почти 80% всего экспорта этих товаров из республики. Второй по значимости для нее покупатель - соседний Узбекистан (17,5%). Экспорт Казахстана в Россию холодильников и морозильников вырос впятеро, до 883,9 тысячи долларов. А поставки телефонных аппаратов, включая мобильные, выросли в четыре раза по сравнению с прошлогодним маем - до 8 миллионов долларов. Неплохую положительную динамику показали также электробритвы, экспорт которых подрос более чем на треть, до 71,3 тысячи долларов. Аудиоаппаратура и вовсе показала рост в 56 раз - до 229,3 тысячи долларов с 4 тысяч годом ранее. Поставки видеоаппаратуры увеличились на 42%, до 138,4 тысячи долларов.

казахстан

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бизнес, россия, казахстан, узбекистан