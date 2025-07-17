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Россия планирует нарастить долю минудобрений на мировом рынке до 25%
Россия планирует нарастить долю минудобрений на мировом рынке до 25% - 17.07.2025, ПРАЙМ
Россия планирует нарастить долю минудобрений на мировом рынке до 25%
Российские производители минеральных удобрений планируют к 2030 году нарастить долю на мировом рынке до 25% с текущих 18-20%, сообщил глава Российской... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T14:18+0300
2025-07-17T14:18+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российские производители минеральных удобрений планируют к 2030 году нарастить долю на мировом рынке до 25% с текущих 18-20%, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Мы сегодня второй в мире производитель минеральных удобрений после Китая, но самый крупный экспортер. Мы занимаем долю глобального рынка минеральных удобрений порядка 18-20%. План до 2030 года - нарастить эту долю до 25%", - сказал он. Он напомнил, что Россия в 2024 году произвела 63 миллиона тонн минеральных удобрений, а в 2025 году планирует установить новый рекорд в 65 миллионов тонн.
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россия, китай, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин
Россия планирует нарастить долю минудобрений на мировом рынке до 25%
Гурьев: Россия планирует к 2030 году нарастить долю минудобрений на мировом рынке до 25%
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российские производители минеральных удобрений планируют к 2030 году нарастить долю на мировом рынке до 25% с текущих 18-20%, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы сегодня второй в мире производитель минеральных удобрений после Китая, но самый крупный экспортер. Мы занимаем долю глобального рынка минеральных удобрений порядка 18-20%. План до 2030 года - нарастить эту долю до 25%", - сказал он.
Он напомнил, что Россия в 2024 году произвела 63 миллиона тонн минеральных удобрений, а в 2025 году планирует установить новый рекорд в 65 миллионов тонн.
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