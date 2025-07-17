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"Ростех" начнет серийное производство аппарата ИВЛ "Мобивент АРМ"

"Ростех" начнет серийное производство аппарата ИВЛ "Мобивент АРМ" - 17.07.2025, ПРАЙМ

"Ростех" начнет серийное производство аппарата ИВЛ "Мобивент АРМ"

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") до конца этого года начнет серийное производство мобильного аппарата искусственной | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T11:22+0300

2025-07-17T11:22+0300

2025-07-17T11:22+0300

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технологии

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") до конца этого года начнет серийное производство мобильного аппарата искусственной вентиляции легких "Мобивент АРМ", который можно будет использовать в медицинском транспорте и в полевых госпиталях, сообщила пресс-служба "Ростеха". "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на мобильный аппарат искусственной вентиляции легких "Мобивент АРМ". Оборудование отличается компактным размером и высокой мобильностью, что позволяет использовать его в медицинском транспорте, а также в полевых госпиталях. Серийное производство изделия будет развернуто до конца этого года", - говорится в сообщении. Создание аппарата происходило в тесном сотрудничестве с медицинским сообществом, что позволило сделать его максимально эргономичным и удобным в использовании, уточняют в "Ростехе". Для него предусмотрены две версии: "Мобивент АРМ-Т" - для медицинского транспорта и "Мобивент АРМ-М" - для стационара. "Наши предприятия выпускают 150 видов медоборудования и постоянно расширяют линейку изделий. Вывод на рынок отечественного компактного аппарата ИВЛ от КРЭТ позволит заместить импортные аналоги. Несколько десятков первых серийных "Мобивент АРМ" будут произведены до конца этого года. В перспективе планируется выйти на 100 аппаратов в год. Устройство можно установить где угодно и быстро развернуть в любых условиях – от кабинетов МРТ до полевых госпиталей", - добавили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20250710/sud-859355288.html

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технологии, россия, ростех, росздравнадзор