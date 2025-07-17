https://1prime.ru/20250717/rostekh-859602977.html
"Ростех" начнет серийное производство аппарата ИВЛ "Мобивент АРМ"
"Ростех" начнет серийное производство аппарата ИВЛ "Мобивент АРМ" - 17.07.2025, ПРАЙМ
"Ростех" начнет серийное производство аппарата ИВЛ "Мобивент АРМ"
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") до конца этого года начнет серийное производство мобильного аппарата искусственной | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:22+0300
2025-07-17T11:22+0300
2025-07-17T11:22+0300
экономика
технологии
россия
ростех
росздравнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") до конца этого года начнет серийное производство мобильного аппарата искусственной вентиляции легких "Мобивент АРМ", который можно будет использовать в медицинском транспорте и в полевых госпиталях, сообщила пресс-служба "Ростеха". "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на мобильный аппарат искусственной вентиляции легких "Мобивент АРМ". Оборудование отличается компактным размером и высокой мобильностью, что позволяет использовать его в медицинском транспорте, а также в полевых госпиталях. Серийное производство изделия будет развернуто до конца этого года", - говорится в сообщении. Создание аппарата происходило в тесном сотрудничестве с медицинским сообществом, что позволило сделать его максимально эргономичным и удобным в использовании, уточняют в "Ростехе". Для него предусмотрены две версии: "Мобивент АРМ-Т" - для медицинского транспорта и "Мобивент АРМ-М" - для стационара. "Наши предприятия выпускают 150 видов медоборудования и постоянно расширяют линейку изделий. Вывод на рынок отечественного компактного аппарата ИВЛ от КРЭТ позволит заместить импортные аналоги. Несколько десятков первых серийных "Мобивент АРМ" будут произведены до конца этого года. В перспективе планируется выйти на 100 аппаратов в год. Устройство можно установить где угодно и быстро развернуть в любых условиях – от кабинетов МРТ до полевых госпиталей", - добавили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20250710/sud-859355288.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e504d8fd682e027c914fe16a50a7c2ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, ростех, росздравнадзор
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Ростех, Росздравнадзор
"Ростех" начнет серийное производство аппарата ИВЛ "Мобивент АРМ"
КРЭТ до конца года начнет серийное производство аппарата ИВЛ "Мобивент АРМ"
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") до конца этого года начнет серийное производство мобильного аппарата искусственной вентиляции легких "Мобивент АРМ", который можно будет использовать в медицинском транспорте и в полевых госпиталях, сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на мобильный аппарат искусственной вентиляции легких "Мобивент АРМ". Оборудование отличается компактным размером и высокой мобильностью, что позволяет использовать его в медицинском транспорте, а также в полевых госпиталях. Серийное производство изделия будет развернуто до конца этого года", - говорится в сообщении.
Создание аппарата происходило в тесном сотрудничестве с медицинским сообществом, что позволило сделать его максимально эргономичным и удобным в использовании, уточняют в "Ростехе". Для него предусмотрены две версии: "Мобивент АРМ-Т" - для медицинского транспорта и "Мобивент АРМ-М" - для стационара.
"Наши предприятия выпускают 150 видов медоборудования и постоянно расширяют линейку изделий. Вывод на рынок отечественного компактного аппарата ИВЛ от КРЭТ позволит заместить импортные аналоги. Несколько десятков первых серийных "Мобивент АРМ" будут произведены до конца этого года. В перспективе планируется выйти на 100 аппаратов в год. Устройство можно установить где угодно и быстро развернуть в любых условиях – от кабинетов МРТ до полевых госпиталей", - добавили в пресс-службе.
Суд взыскал средства с ФК "Крылья Советов" в пользу структуры "Ростеха"