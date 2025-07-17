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В РСТ рассказали о компенсации расходов на путевки для детей - 17.07.2025, ПРАЙМ
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В РСТ рассказали о компенсации расходов на путевки для детей
В РСТ рассказали о компенсации расходов на путевки для детей - 17.07.2025, ПРАЙМ
В РСТ рассказали о компенсации расходов на путевки для детей
Родители в России могут рассчитывать на компенсацию расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей, однако у каждого региона она своя,... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T05:32+0300
2025-07-17T05:32+0300
бизнес
туризм
россия
рф
свердловская область
нижегородская область
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Родители в России могут рассчитывать на компенсацию расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей, однако у каждого региона она своя, сообщила РИА Новости глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова. "Региональная поддержка может выражаться в сертификатах или субсидиях на путевки для отдыха и оздоровления детей, но у каждого региона России они свои. Уточню, что не все регионы выделяют подобную компенсацию, но таких немного", - сообщила Иванова. Она уточнила, что регионами ежегодно выделяется около 2,2 миллиона бесплатных путевок для детей льготных категорий (дети, родители которых являются участниками СВО, дети-сироты). "В 2025 году в России многодетные семьи имеют приоритет при распределении путевок в детские лагеря в 32 регионах. Эта мера была объявлена министерством просвещения РФ в рамках реализации указа президента о социальной поддержке многодетных семей", - рассказала глава комитета РСТ. Кроме того, она отметила, что в некоторых регионах предусмотрены компенсации или льготы на путевки в детские лагеря для многодетных семей. К примеру, в Саратовской области такие семьи могут получить компенсацию в размере 50% от средней стоимости путевки в детский лагерь, если лагерь расположен на территории области и включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. В Свердловской области многодетным семьям дают бесплатные путевки в муниципальные детские лагеря и санатории в пределах утвержденной квоты. Если бесплатной путевки не хватает, можно приобрести ее со скидкой 10–20% от стоимости. Нижегородская область предоставляет компенсации на отдых детей из таких семей, если доход семьи ниже прожиточного минимума. Размер компенсации зависит от уровня дохода семьи. Краснодарский край всем детям из многодетных семей предоставляет путевки в рамках госпрограммы "Дети Кубани". В Алтайском крае для поддержки родителей ведена программа "Алтайский кешбэк". "В 2025 году на софинансирование летнего отдыха детей в краевом бюджете предусмотрено 443,5 миллиона рублей. Родители школьников до 15 лет могут получить компенсацию за путевку в размере 14 800 рублей, для многодетных семей — 29 600 рублей. В регионе ежегодно в детских лагерях отдыхают более 100 тысяч детей", - отметила Иванова. В Санкт-Петербурге поддержка идет от профсоюзов предприятий, которые оказывают помощь в виде сертификатов, частично оплачивая путевки детям своих сотрудников.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, туризм, россия, рф, свердловская область, нижегородская область, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, РФ, Свердловская область, Нижегородская область, Российский союз туриндустрии, РСТ
05:32 17.07.2025
 
В РСТ рассказали о компенсации расходов на путевки для детей

РСТ: родители в России могут рассчитывать на компенсацию расходов по приобретению путевок

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Родители в России могут рассчитывать на компенсацию расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей, однако у каждого региона она своя, сообщила РИА Новости глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова.
"Региональная поддержка может выражаться в сертификатах или субсидиях на путевки для отдыха и оздоровления детей, но у каждого региона России они свои. Уточню, что не все регионы выделяют подобную компенсацию, но таких немного", - сообщила Иванова.
Она уточнила, что регионами ежегодно выделяется около 2,2 миллиона бесплатных путевок для детей льготных категорий (дети, родители которых являются участниками СВО, дети-сироты).
"В 2025 году в России многодетные семьи имеют приоритет при распределении путевок в детские лагеря в 32 регионах. Эта мера была объявлена министерством просвещения РФ в рамках реализации указа президента о социальной поддержке многодетных семей", - рассказала глава комитета РСТ.
Кроме того, она отметила, что в некоторых регионах предусмотрены компенсации или льготы на путевки в детские лагеря для многодетных семей. К примеру, в Саратовской области такие семьи могут получить компенсацию в размере 50% от средней стоимости путевки в детский лагерь, если лагерь расположен на территории области и включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.
В Свердловской области многодетным семьям дают бесплатные путевки в муниципальные детские лагеря и санатории в пределах утвержденной квоты. Если бесплатной путевки не хватает, можно приобрести ее со скидкой 10–20% от стоимости. Нижегородская область предоставляет компенсации на отдых детей из таких семей, если доход семьи ниже прожиточного минимума. Размер компенсации зависит от уровня дохода семьи. Краснодарский край всем детям из многодетных семей предоставляет путевки в рамках госпрограммы "Дети Кубани".
В Алтайском крае для поддержки родителей ведена программа "Алтайский кешбэк". "В 2025 году на софинансирование летнего отдыха детей в краевом бюджете предусмотрено 443,5 миллиона рублей. Родители школьников до 15 лет могут получить компенсацию за путевку в размере 14 800 рублей, для многодетных семей — 29 600 рублей. В регионе ежегодно в детских лагерях отдыхают более 100 тысяч детей", - отметила Иванова.
В Санкт-Петербурге поддержка идет от профсоюзов предприятий, которые оказывают помощь в виде сертификатов, частично оплачивая путевки детям своих сотрудников.
 
БизнесТуризмРОССИЯРФСвердловская областьНижегородская областьРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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