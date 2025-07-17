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Российский рынок акций в начале основной сессии подрастерял утренний рост

Российский рынок акций в начале основной сессии подрастерял утренний рост - 17.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в начале основной сессии подрастерял утренний рост

Российский рынок акций в начале основной сессии четверга растерял часть утреннего умеренного роста из-за дивидендных отсечек, в частности, по акциям... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T11:06+0300

2025-07-17T11:06+0300

2025-07-17T11:06+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной сессии четверга растерял часть утреннего умеренного роста из-за дивидендных отсечек, в частности, по акциям "Сургутнефтегаза" и "Транснефти", следует из данных Московской биржи. В утреннюю сессию Мосбиржа не проводила торги акциями, по которым сегодня наступает "дивотсечка", видимо, для недопущения скачка волатильности. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.53 мск увеличивался на 0,26%, до 2784,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,16%, до 1179,42 пункта. Ранее в четверг утром индекс Мосбиржи максимально рос до 2789,15 пункта (+0,43%), а в начале основной сессии опускался до 2773,69 пункта (-0,12%). В частности, дешевеют бумаги "Сургутнефтегаза" (-13,3% префы, -2,4% "обычка"), префы "Транснефти" (-10,6%), бумаги ЮГК (-1,3%), "Т-технологий" (-0,3%). Дорожают торгующиеся последний день с дивидендами бумаги "Аэрофлота" (+3,2%), Сбербанка (+1,6%), "Роснефти" (+1%). В начале сессии давление на динамику индекса Мосбиржи оказывает дивидендные гэпы (скачки цены вниз) в бумагах "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Т-технологий", отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Участники рынка, отыграв изменения на геополитическом треке, могут в четверг занять выжидательную позицию, а часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям. Данные факторы могут привести к снижению основных индексов. Учитывая это, целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на сегодня видим коридор 2700-2790 пунктов", - добавляет он. Пока ситуация с дивидендами не то чтобы радует, но она намного лучше ожиданий, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Так, почти половину дивидендного гэпа закрыл ВТБ. Накануне, в последний день торгов с годовой прибылью, в числе лучших бумаг рынка были префы "Транснефти", подорожавшие на 4,5%. Бумагу явно взяли под дивиденды. Префы "Сургута", по которым сегодня получили дивидендный гэп, подорожали всего на 0,6%. Это объяснимо – сильный рубль внушает опасения, что по итогам 2025 года компания не сможет выплатить интересные дивиденды", - говорит он.

https://1prime.ru/20250717/rynok--859585041.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, транснефть, сургутнефтегаз