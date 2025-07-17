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Российский рынок акций в начале основной сессии подрастерял утренний рост - 17.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250717/rynok-859600929.html
Российский рынок акций в начале основной сессии подрастерял утренний рост
Российский рынок акций в начале основной сессии подрастерял утренний рост - 17.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в начале основной сессии подрастерял утренний рост
Российский рынок акций в начале основной сессии четверга растерял часть утреннего умеренного роста из-за дивидендных отсечек, в частности, по акциям... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:06+0300
2025-07-17T11:06+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
транснефть
сургутнефтегаз
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной сессии четверга растерял часть утреннего умеренного роста из-за дивидендных отсечек, в частности, по акциям "Сургутнефтегаза" и "Транснефти", следует из данных Московской биржи. В утреннюю сессию Мосбиржа не проводила торги акциями, по которым сегодня наступает "дивотсечка", видимо, для недопущения скачка волатильности. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.53 мск увеличивался на 0,26%, до 2784,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,16%, до 1179,42 пункта. Ранее в четверг утром индекс Мосбиржи максимально рос до 2789,15 пункта (+0,43%), а в начале основной сессии опускался до 2773,69 пункта (-0,12%). В частности, дешевеют бумаги "Сургутнефтегаза" (-13,3% префы, -2,4% "обычка"), префы "Транснефти" (-10,6%), бумаги ЮГК (-1,3%), "Т-технологий" (-0,3%). Дорожают торгующиеся последний день с дивидендами бумаги "Аэрофлота" (+3,2%), Сбербанка (+1,6%), "Роснефти" (+1%). В начале сессии давление на динамику индекса Мосбиржи оказывает дивидендные гэпы (скачки цены вниз) в бумагах "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Т-технологий", отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Участники рынка, отыграв изменения на геополитическом треке, могут в четверг занять выжидательную позицию, а часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям. Данные факторы могут привести к снижению основных индексов. Учитывая это, целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на сегодня видим коридор 2700-2790 пунктов", - добавляет он. Пока ситуация с дивидендами не то чтобы радует, но она намного лучше ожиданий, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Так, почти половину дивидендного гэпа закрыл ВТБ. Накануне, в последний день торгов с годовой прибылью, в числе лучших бумаг рынка были префы "Транснефти", подорожавшие на 4,5%. Бумагу явно взяли под дивиденды. Префы "Сургута", по которым сегодня получили дивидендный гэп, подорожали всего на 0,6%. Это объяснимо – сильный рубль внушает опасения, что по итогам 2025 года компания не сможет выплатить интересные дивиденды", - говорит он.
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рынок, акции, торги, мосбиржа, транснефть, сургутнефтегаз
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, Транснефть, Сургутнефтегаз
11:06 17.07.2025
 
Российский рынок акций в начале основной сессии подрастерял утренний рост

Рынок акций РФ потерял часть умеренного роста из-за дивидендных отсечек

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной сессии четверга растерял часть утреннего умеренного роста из-за дивидендных отсечек, в частности, по акциям "Сургутнефтегаза" и "Транснефти", следует из данных Московской биржи.
В утреннюю сессию Мосбиржа не проводила торги акциями, по которым сегодня наступает "дивотсечка", видимо, для недопущения скачка волатильности. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.53 мск увеличивался на 0,26%, до 2784,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,16%, до 1179,42 пункта.
Ранее в четверг утром индекс Мосбиржи максимально рос до 2789,15 пункта (+0,43%), а в начале основной сессии опускался до 2773,69 пункта (-0,12%).
В частности, дешевеют бумаги "Сургутнефтегаза" (-13,3% префы, -2,4% "обычка"), префы "Транснефти" (-10,6%), бумаги ЮГК (-1,3%), "Т-технологий" (-0,3%). Дорожают торгующиеся последний день с дивидендами бумаги "Аэрофлота" (+3,2%), Сбербанка (+1,6%), "Роснефти" (+1%).
В начале сессии давление на динамику индекса Мосбиржи оказывает дивидендные гэпы (скачки цены вниз) в бумагах "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Т-технологий", отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ.
"Участники рынка, отыграв изменения на геополитическом треке, могут в четверг занять выжидательную позицию, а часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям. Данные факторы могут привести к снижению основных индексов. Учитывая это, целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на сегодня видим коридор 2700-2790 пунктов", - добавляет он.
Пока ситуация с дивидендами не то чтобы радует, но она намного лучше ожиданий, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Так, почти половину дивидендного гэпа закрыл ВТБ. Накануне, в последний день торгов с годовой прибылью, в числе лучших бумаг рынка были префы "Транснефти", подорожавшие на 4,5%. Бумагу явно взяли под дивиденды. Префы "Сургута", по которым сегодня получили дивидендный гэп, подорожали всего на 0,6%. Это объяснимо – сильный рубль внушает опасения, что по итогам 2025 года компания не сможет выплатить интересные дивиденды", - говорит он.
Мосбиржа.
Российский рынок акций растет в начале утренних торгов
08:12
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиМосбиржаТранснефтьСургутнефтегаз
 
 
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