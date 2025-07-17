https://1prime.ru/20250717/rynok-859629445.html

Российский рынок акций перешел к снижению в четверг

Российский рынок акций перешел к снижению в четверг - 17.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению в четверг

Российский рынок акций в четверг во второй половине сессии перешел к снижению, направляясь к отметке 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T16:53+0300

2025-07-17T16:53+0300

2025-07-17T16:53+0300

экономика

рынок

индексы

торги

сша

украина

рф

мосбиржа

нато

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг во второй половине сессии перешел к снижению, направляясь к отметке 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 16.42 мск снижался на 0,74% - до 2756,55 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,79%, до 1171,98 пункта. РЫНОК КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ Российский рынок акций после трех дней роста в основную сессию четверга после попыток остаться в плюсе, все же перешел к снижению. Индекс Мосбиржи направляется к отметке 2750 пунктов. "Негативом могло выступить сообщение главнокомандующего европейскими силами НАТО генерала Алексиса Гринкевича о том, что подготовка к быстрой переброске систем ПВО Patriot на Украину ведется в тесном сотрудничестве с Германией", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "К тому же сохраняется неопределенность относительно реакции РФ на высшем уровне на заявления Трампа по украинской ситуации, сделанные в начале недели", - добавил он. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что если президент России Владимир Путин посчитает нужным прокомментировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, он это сделает. В частности, дешевеют торгующиеся без дивидендов бумаги "Сургутнефтегаза" (-13,8% префы, -4% обычка), префы "Транснефти" (-11,2%), бумаги ЮГК (-3,3%), "Хэдхантера" (-1,9%). Дорожают торгующиеся последний день с дивидендами бумаги "Аэрофлота" (+1,8%), Сбербанка (+1,4%), "Роснефти" (+0,2%). Стоимость нефти к 16.41 мск стабилизировалась около 68,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% - до 98,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Всего за период летних дивидендных выплат российские инвесторы получат около 1 триллиона рублей, оценивает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Мы предполагаем, что до конца года 300-400 миллиардов от этих средств вновь вернутся на рынок и будут реинвестированы в акции. Как и ранее, поддержку рынку сейчас оказывают ожидание снижения ключевой ставки Банком России на заседании 25 июля. С другой стороны, давление на рынок акций по-прежнему оказывает геополитический фактор и угроза дальнейшего ужесточения санкций", - добавляет он. Если же фактор геополитики не ухудшится, индекс Мосбиржи может предпринять очередную попытку закрепиться над уровнем 2800 пунктов, до которого он сегодня немного не дошел, полагает Бабин.

https://1prime.ru/20250717/yuan-859619675.html

сша

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, сша, украина, рф, мосбиржа, нато, "бкс мир инвестиций"