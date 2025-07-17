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Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 18% на заседании 25 июля - 17.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250717/sberbank--859604780.html
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 18% на заседании 25 июля
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 18% на заседании 25 июля - 17.07.2025, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 18% на заседании 25 июля
Сбербанк ожидает, что ЦБ РФ на заседании 25 июля снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта -до 18%, также не исключает снижения и до 17%, заявил старший... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:40+0300
2025-07-17T11:40+0300
экономика
банки
финансы
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сбербанк
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что ЦБ РФ на заседании 25 июля снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта -до 18%, также не исключает снижения и до 17%, заявил старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Мы ждем снижения ключевой ставки до 18% на заседании 25 июля, так как базовая инфляция продолжила замедляться в последнее время. Рост цен за июнь в пересчете на год соответствовал цели ЦБ в 4% впервые за долгое время", - отметил он. По мнению аналитика, растут предпосылки к тому, чтобы инфляция закрепилась на низком уровне: рост экономической активности и кредитования значительно замедлился по сравнению с прошлым годом, снизилось напряжение на рынке труда, сохраняется крепкий курс рубля. "На этом фоне нельзя полностью исключать и более значительного снижения ставки - например, на 300 базисных пунктов. Банк России может сбалансировать такое снижение ставки сдержанными комментариями относительно потенциала снижения ставки в 2026-2028 годах с учетом инертности инфляционных ожиданий населения и бизнеса, которые по-прежнему остаются высокими", - подчеркнул Рапохин. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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банки, финансы, рф, сбербанк, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, РФ, Сбербанк, Банк России
11:40 17.07.2025
 
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 18% на заседании 25 июля

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 18 процентов на заседании 25 июля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что ЦБ РФ на заседании 25 июля снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта -до 18%, также не исключает снижения и до 17%, заявил старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
"Мы ждем снижения ключевой ставки до 18% на заседании 25 июля, так как базовая инфляция продолжила замедляться в последнее время. Рост цен за июнь в пересчете на год соответствовал цели ЦБ в 4% впервые за долгое время", - отметил он.
По мнению аналитика, растут предпосылки к тому, чтобы инфляция закрепилась на низком уровне: рост экономической активности и кредитования значительно замедлился по сравнению с прошлым годом, снизилось напряжение на рынке труда, сохраняется крепкий курс рубля.
"На этом фоне нельзя полностью исключать и более значительного снижения ставки - например, на 300 базисных пунктов. Банк России может сбалансировать такое снижение ставки сдержанными комментариями относительно потенциала снижения ставки в 2026-2028 годах с учетом инертности инфляционных ожиданий населения и бизнеса, которые по-прежнему остаются высокими", - подчеркнул Рапохин.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Аксаков допустил снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ
Вчера, 11:33
 
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