https://1prime.ru/20250717/senat-859580540.html
Сенат США готов принять законопроект о санкциях против России, заявил Тьюн
Сенат США готов принять законопроект о санкциях против России, заявил Тьюн - 17.07.2025, ПРАЙМ
Сенат США готов принять законопроект о санкциях против России, заявил Тьюн
Сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа, заявил... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T01:43+0300
2025-07-17T01:43+0300
2025-07-17T01:43+0300
экономика
мировая экономика
сша
рф
украина
дональд трамп
линдси грэм
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859580540.jpg?1752705801
ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа, заявил лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн.
"Президент решил действовать в этом направлении в одностороннем порядке, как в отношении санкций, так и поставок оружия на Украину… Когда он даст зелёный свет по законопроекту, мы будем двигаться вперед", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о перспективах принятия сенатом новых санкций против России.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
сша
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, рф, украина, дональд трамп, линдси грэм, fox news
Экономика, Мировая экономика, США, РФ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Fox News
Сенат США готов принять законопроект о санкциях против России, заявил Тьюн
Тьюн: сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России
ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа, заявил лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн.
"Президент решил действовать в этом направлении в одностороннем порядке, как в отношении санкций, так и поставок оружия на Украину… Когда он даст зелёный свет по законопроекту, мы будем двигаться вперед", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о перспективах принятия сенатом новых санкций против России.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.