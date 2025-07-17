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Сенат США готов принять законопроект о санкциях против России, заявил Тьюн

Сенат США готов принять законопроект о санкциях против России, заявил Тьюн - 17.07.2025, ПРАЙМ

Сенат США готов принять законопроект о санкциях против России, заявил Тьюн

Сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа, заявил... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T01:43+0300

2025-07-17T01:43+0300

2025-07-17T01:43+0300

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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа, заявил лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн. "Президент решил действовать в этом направлении в одностороннем порядке, как в отношении санкций, так и поставок оружия на Украину… Когда он даст зелёный свет по законопроекту, мы будем двигаться вперед", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о перспективах принятия сенатом новых санкций против России. Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.

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мировая экономика, сша, рф, украина, дональд трамп, линдси грэм, fox news