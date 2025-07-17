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Цивилев: странам ШОС важно определить вектор развития энергетики

Цивилев: странам ШОС важно определить вектор развития энергетики - 17.07.2025, ПРАЙМ

Цивилев: странам ШОС важно определить вектор развития энергетики

Странам Шанхайской организации сотрудничества важно определить вектор построения устойчивой модели развития энергетики, заявил в четверг министр энергетики РФ... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T06:24+0300

2025-07-17T06:24+0300

2025-07-17T06:24+0300

энергетика

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ПЕКИН, 17 июл – ПРАЙМ. Странам Шанхайской организации сотрудничества важно определить вектор построения устойчивой модели развития энергетики, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине. "Нашим странам важно определить вектор построения справедливой и устойчивой модели развития энергетики, отвечающей принципам равноправия, взаимной ответственности и технологического партнерства, обеспечить энергетическую безопасность, доступность для экономики и жителей наших стран, как техническую, так и финансовую, обмениваться опытом, кадровой подготовкой", - заявил Цивилев. По его словам, "данный вектор полностью соответствует "Шанхайскому духу" – руководящим принципам развития Шанхайской организации сотрудничества, которые включают в себя взаимное доверие, равенство и уважение, стремление к совместному сотрудничеству и развитию".

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россия, газ, рф, пекин, сергей цивилев, шос