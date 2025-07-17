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Сийярто оценил риски для Украины в случае заморозки отношений с Венгрией

Сийярто оценил риски для Украины в случае заморозки отношений с Венгрией - 17.07.2025, ПРАЙМ

Сийярто оценил риски для Украины в случае заморозки отношений с Венгрией

Украина понесла бы большие потери в случае заморозки отношений с Венгрией, поскольку через нее Киев получает электроэнергию и газ, заявил венгерский министр... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T16:29+0300

2025-07-17T16:29+0300

2025-07-17T16:29+0300

политика

венгрия

украина

киев

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 17 июл - ПРАЙМ. Украина понесла бы большие потери в случае заморозки отношений с Венгрией, поскольку через нее Киев получает электроэнергию и газ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Наша страна сейчас является крупнейшим поставщиком электроэнергии в соседнюю страну, кроме того, из Венгрии на Украину поступают сотни миллионов кубометров природного газа. Поэтому Украина столкнулась бы с серьёзными проблемами в случае заморозки этих отношений", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1. Министр напомнил, что это не Венгрия "отбирала права у украинского нацменьшинства, прекращала поставки нефти в прошлом году, в Венгрии не поджигают украинские церкви и ни один украинец не погиб при мобилизации в Венгрии". В четверг в МИД Венгрии второй раз за неделю был вызвал посол Украины Федор Шандор, на этот раз в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и антивенгерскими лозунгами на ее стенах. В среду Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. В четверг Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.

https://1prime.ru/20250717/vengriya-859619842.html

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венгрия, украина, киев, петер сийярто, ес