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СМИ: в Раду подали представление о назначении Шмыгаля министром обороны - 17.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в Раду подали представление о назначении Шмыгаля министром обороны
СМИ: в Раду подали представление о назначении Шмыгаля министром обороны - 17.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Раду подали представление о назначении Шмыгаля министром обороны
Представление о назначении бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля министром обороны страны подано в Верховную Раду, сообщает украинский телеканал... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T10:59+0300
2025-07-17T10:59+0300
политика
общество
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алексей гончаренко
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Представление о назначении бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля министром обороны страны подано в Верховную Раду, сообщает украинский телеканал "Прямой". "Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Шмыгаля министром обороны", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в среду сообщил, что парламент проголосовал за отставку Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал в Раду документы о назначении Шмыгаля министром обороны.
https://1prime.ru/20250716/shmygal-859558973.html
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общество , украина, рф, денис шмыгаль, алексей гончаренко, владимир зеленский, рада
Политика, Общество , УКРАИНА, РФ, Денис Шмыгаль, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Рада
10:59 17.07.2025
 
СМИ: в Раду подали представление о назначении Шмыгаля министром обороны

Зеленский подал в Раду представление о назначении Шмыгаля министром обороны Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Представление о назначении бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля министром обороны страны подано в Верховную Раду, сообщает украинский телеканал "Прямой".
"Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Шмыгаля министром обороны", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в среду сообщил, что парламент проголосовал за отставку Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал в Раду документы о назначении Шмыгаля министром обороны.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Парламент Украины проголосовал за отставку Шмыгаля
Вчера, 15:33
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАРФДенис ШмыгальАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийРада
 
 
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