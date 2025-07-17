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Путин поручил разработать дополнительные ограничения для иностранного ПО - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил разработать дополнительные ограничения для иностранного ПО
Путин поручил разработать дополнительные ограничения для иностранного ПО - 17.07.2025, ПРАЙМ
Путин поручил разработать дополнительные ограничения для иностранного ПО
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T23:14+0300
2025-07-17T23:14+0300
технологии
россия
рф
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы, говорится на сайте Кремля. "Представить предложения: ... о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах", - говорится в сообщении. "Срок – 1 сентября 2025 года", - добавляется там. С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
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технологии, россия, рф, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
23:14 17.07.2025
 
Путин поручил разработать дополнительные ограничения для иностранного ПО

Путин поручил разработать ограничения на использование ПО из недружественных стран

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезентация iPhone 16 в Москве
Презентация iPhone 16 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы, говорится на сайте Кремля.
"Представить предложения: ... о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах", - говорится в сообщении.
"Срок – 1 сентября 2025 года", - добавляется там.
С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
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