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СМИ: Бельгия направит в Литву более 200 военных в рамках плана НАТО
СМИ: Бельгия направит в Литву более 200 военных в рамках плана НАТО - 17.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Бельгия направит в Литву более 200 военных в рамках плана НАТО
Бельгия в конце июля направит в Литву более 200 военных в рамках плана НАТО по так называемому усилению "восточного фланга" - приграничных с Россией территорий... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T09:21+0300
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл - ПРАЙМ. Бельгия в конце июля направит в Литву более 200 военных в рамках плана НАТО по так называемому усилению "восточного фланга" - приграничных с Россией территорий альянса, сообщает издание Soir со ссылкой на министра обороны королевства Тео Франкена. "Развертывание является частью миссии "Расширенное передовое присутствие" - плана НАТО по увеличению своего военного присутствия в странах Балтии в ответ на растущую напряжённость в отношениях с Россией. Этот план существует с 2016 года", - сообщает издание. По словам, министра, миссия бельгийских военных в Литве продлится полгода и завершится в конце января следующего года. Франкен также пояснил, что с просьбой направить бельгийских военнослужащих выступила Германия. Направление военных еще требует утверждения бельгийским федеральным кабинетом министров. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20250716/vstrecha-859547500.html
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литва, бельгия, нато
Вооружения, ЛИТВА, БЕЛЬГИЯ, НАТО
СМИ: Бельгия направит в Литву более 200 военных в рамках плана НАТО
Soir: Бельгия в конце июля направит в Литву более 200 военных в рамках плана НАТО
БРЮССЕЛЬ, 17 июл - ПРАЙМ. Бельгия в конце июля направит в Литву более 200 военных в рамках плана НАТО по так называемому усилению "восточного фланга" - приграничных с Россией территорий альянса, сообщает издание Soir со ссылкой на министра обороны королевства Тео Франкена.
"Развертывание является частью миссии "Расширенное передовое присутствие" - плана НАТО по увеличению своего военного присутствия в странах Балтии в ответ на растущую напряжённость в отношениях с Россией. Этот план существует с 2016 года", - сообщает издание.
По словам, министра, миссия бельгийских военных в Литве продлится полгода и завершится в конце января следующего года. Франкен также пояснил, что с просьбой направить бельгийских военнослужащих выступила Германия. Направление военных еще требует утверждения бельгийским федеральным кабинетом министров.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
СМИ узнали о возможной встрече НАТО с донорами Patriot для Киева