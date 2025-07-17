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Советник Эрдогана допустил проведение досрочных президентских выборов

Советник Эрдогана допустил проведение досрочных президентских выборов - 17.07.2025, ПРАЙМ

Советник Эрдогана допустил проведение досрочных президентских выборов

Старший советник президента Турции, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Мехмет Учум допустил вероятность досрочных президентских | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T21:22+0300

2025-07-17T21:22+0300

2025-07-17T21:38+0300

политика

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 17 июл – ПРАЙМ. Старший советник президента Турции, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Мехмет Учум допустил вероятность досрочных президентских выборов в Турции в последнем квартале 2027 - начале 2028 годов при решении парламента. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель призвал власти провести досрочные выборы в ноябре этого года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя эти призывы, заявил, что выборы пройдут в 2028 году, другой повестки нет. Озель после заявления Эрдогана подчеркнул, что действующий глава республики не сможет снова баллотироваться в президенты республики в 2028 году, поэтому предлагает ему пойти на досрочные выборы в ноябре. "Мы будем продолжать напоминать вам об этом до тех пор, пока ложь о том, что "новая конституция призвана проложить путь к тому, чтобы президент Реджеп Тайип Эрдоган стал кандидатом на следующих всеобщих выборах", не исчезнет. Нет необходимости в новой конституции или изменении действующей конституции для того, чтобы президент Эрдоган снова стал кандидатом. Действующая конституция уже позволяет это сделать. Эта возможность, которую мы называем исключительной кандидатурой, активируется решением Великого национального собрания Турции о проведении выборов за определенный период времени до всеобщих выборов, которые состоятся 7 мая 2028 года. Например, в последнем квартале 2027 года или в начале 2028 года, если Великое национальное собрание (парламент) примет решение о возобновлении выборов голосами не менее 360 депутатов, и если президент Эрдоган предпочтет, он сможет баллотироваться в последний раз", - написал Учум в соцсети Х. Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

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турция, реджеп тайип эрдоган