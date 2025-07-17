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США и Бахрейн договорились о партнерстве на 17 миллиардов долларов - 17.07.2025, ПРАЙМ
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США и Бахрейн договорились о партнерстве на 17 миллиардов долларов
США и Бахрейн договорились о партнерстве на 17 миллиардов долларов - 17.07.2025, ПРАЙМ
США и Бахрейн договорились о партнерстве на 17 миллиардов долларов
Соединенные Штаты Америки и Бахрейн договорились об экономическом партнерстве общим объемом 17 миллиардов долларов, в рамках которого ближневосточное... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T01:34+0300
2025-07-17T01:34+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
бахрейн
сша
boeing
oracle
cisco
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ВАШИНГТОН, 17 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки и Бахрейн договорились об экономическом партнерстве общим объемом 17 миллиардов долларов, в рамках которого ближневосточное государство закупит самолеты Boeing, а также инвестирует в американское производство алюминия и сжиженного природного газа (СПГ), заявили в минторге США. "Сегодня Соединенные Штаты и Бахрейн говорились об экономическом партнерстве на 17 миллиардов долларов. Это является победой для рабочих мест и инвестиций в Америку", - говорится в распространенном сообщении ведомства. Как отмечается, в рамках соглашения Бахрейн закупит до 18-ти самолетов Boeing на общую стоимость в 7 миллиардов долларов, направит инвестиции в производство алюминия и СПГ в США, а также будет приобретать американские чипы для технологий искусственного интеллекта. Кроме того, ближневосточное государство перенесет свои национальные серверы на инфраструктуру американских компаний Oracle и Cisco.
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бизнес, мировая экономика, бахрейн, сша, boeing, oracle, cisco
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, БАХРЕЙН, США, Boeing, Oracle, cisco
01:34 17.07.2025
 
США и Бахрейн договорились о партнерстве на 17 миллиардов долларов

США и Бахрейн договорились о партнерстве на 17 миллиардов долларов

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ВАШИНГТОН, 17 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки и Бахрейн договорились об экономическом партнерстве общим объемом 17 миллиардов долларов, в рамках которого ближневосточное государство закупит самолеты Boeing, а также инвестирует в американское производство алюминия и сжиженного природного газа (СПГ), заявили в минторге США.
"Сегодня Соединенные Штаты и Бахрейн говорились об экономическом партнерстве на 17 миллиардов долларов. Это является победой для рабочих мест и инвестиций в Америку", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Как отмечается, в рамках соглашения Бахрейн закупит до 18-ти самолетов Boeing на общую стоимость в 7 миллиардов долларов, направит инвестиции в производство алюминия и СПГ в США, а также будет приобретать американские чипы для технологий искусственного интеллекта. Кроме того, ближневосточное государство перенесет свои национальные серверы на инфраструктуру американских компаний Oracle и Cisco.
 
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