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Группа ММК снизила производство стали в первом полугодии
Группа ММК снизила производство стали в первом полугодии - 17.07.2025, ПРАЙМ
Группа ММК снизила производство стали в первом полугодии
Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в первом полугодии 2025 года снизила снизила производство стали на 18,2% по сравнению с аналогичным... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:20+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в первом полугодии 2025 года снизила снизила производство стали на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,19 миллиона тонн, сообщила компания. "Производство стали снизилось на 18,2% относительно аналогичного периода прошлого года, до 5 193 тысяч тонн, в основном в связи с замедлением деловой активности в России на фоне высоких процентных ставок и неблагоприятной рыночной конъюнктурой в Турецкой Республике", - говорится в сообщении. Продажи металлопродукции по группе сократились на 14,9% относительно первого полугодия прошлого года, до 4,92 миллиона тонн, из-за неблагоприятной конъюнктуры российского рынка на фоне макроэкономических факторов, а также из-за проведением капитальных ремонтов в прокатном переделе.
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промышленность, бизнес
Экономика, Промышленность, Бизнес
Группа ММК снизила производство стали в первом полугодии
ММК в I полугодии снизил производство стали на 18,2%, до 5,19 миллиона тонн
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в первом полугодии 2025 года снизила снизила производство стали на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,19 миллиона тонн, сообщила компания.
"Производство стали снизилось на 18,2% относительно аналогичного периода прошлого года, до 5 193 тысяч тонн, в основном в связи с замедлением деловой активности в России на фоне высоких процентных ставок и неблагоприятной рыночной конъюнктурой в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.
Продажи металлопродукции по группе сократились на 14,9% относительно первого полугодия прошлого года, до 4,92 миллиона тонн, из-за неблагоприятной конъюнктуры российского рынка на фоне макроэкономических факторов, а также из-за проведением капитальных ремонтов в прокатном переделе.
Производство стали в РФ в январе-апреле снизилось на 4,5%, до 23,1 млн тонн