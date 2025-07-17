https://1prime.ru/20250717/stal-859608233.html

Группа ММК снизила производство стали в первом полугодии

Группа ММК снизила производство стали в первом полугодии - 17.07.2025, ПРАЙМ

Группа ММК снизила производство стали в первом полугодии

Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в первом полугодии 2025 года снизила снизила производство стали на 18,2% по сравнению с аналогичным... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T12:20+0300

2025-07-17T12:20+0300

2025-07-17T12:20+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в первом полугодии 2025 года снизила снизила производство стали на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,19 миллиона тонн, сообщила компания. "Производство стали снизилось на 18,2% относительно аналогичного периода прошлого года, до 5 193 тысяч тонн, в основном в связи с замедлением деловой активности в России на фоне высоких процентных ставок и неблагоприятной рыночной конъюнктурой в Турецкой Республике", - говорится в сообщении. Продажи металлопродукции по группе сократились на 14,9% относительно первого полугодия прошлого года, до 4,92 миллиона тонн, из-за неблагоприятной конъюнктуры российского рынка на фоне макроэкономических факторов, а также из-за проведением капитальных ремонтов в прокатном переделе.

https://1prime.ru/20250512/stal-857500684.html

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