https://1prime.ru/20250717/strakhovanie-859584773.html

В ВТБ рассказали о росте спроса на страхование от мошенничества

В ВТБ рассказали о росте спроса на страхование от мошенничества - 17.07.2025, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали о росте спроса на страхование от мошенничества

Полис страхования от мошенничества за полгода оформили в ВТБ свыше 20 тысяч раз, что примерно в два раза выше результата за аналогичный период прошлого года,... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T08:11+0300

2025-07-17T08:11+0300

2025-07-17T08:11+0300

мошенничество

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втб

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Полис страхования от мошенничества за полгода оформили в ВТБ свыше 20 тысяч раз, что примерно в два раза выше результата за аналогичный период прошлого года, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка. "Востребованным полисом стало страхование от мошенничества - за полгода оформлено свыше 20 тысяч страховок, что примерно в два раза выше прошлогоднего результата", - отмечается в материалах. Страхование от мошенничества демонстрирует устойчивый рост популярности, что обусловлено увеличением числа мошеннических схем и ростом осведомленности клиентов о финансовых рисках, ВТБ прогнозирует дальнейший рост спроса на страховые продукты, связанные с защитой от мошенничества, отмечается в материалах. Также указывается, что ВТБ зафиксировал рекордный рост онлайн-страхования: за первое полугодие клиенты оформили более миллиона полисов через приложение банка, что практически на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Лидером спроса стало ипотечное страхование. Только за первое полугодие 2025 года клиенты оформили 870 тысяч страховок в ВТБ Онлайн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 30%", - отмечается в материалах. По данным банка, на втором месте по популярности – ОСАГО: пользователи оформили около 300 тысяч полисов, что составляет почти 23% всех онлайн-продаж. Количество оформленных страховок увеличилось в два раза относительно прошлого года. Третье место заняло страхование от укуса клеща: за первые полгода в приложении банка было оформлено более 50 тысяч таких страховок, что составляет 4% от всех онлайн-полисов и более чем в 2 раза превышает прошлогодний показатель.

https://1prime.ru/20250713/moshenniki-859437294.html

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