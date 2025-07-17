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Суд по иску Минобороны взыскал с Шестерова 18 миллионов рублей
Суд по иску Минобороны взыскал с Шестерова 18 миллионов рублей - 17.07.2025, ПРАЙМ
Суд по иску Минобороны взыскал с Шестерова 18 миллионов рублей
Одинцовский гарнизонный военный суд по иску Минобороны РФ взыскал с бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T16:18+0300
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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 июл - ПРАЙМ. Одинцовский гарнизонный военный суд по иску Минобороны РФ взыскал с бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова 18 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Гражданский иск Министерства обороны РФ удовлетворить частично, взыскать с Шестерова 18 миллионов рублей", - огласил решение судья Алексей Коростелев.Сообщается, что Шестерова после приговора взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова звания генерал-майора, а также государственных наград.
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общество , россия, суд
Суд по иску Минобороны взыскал с Шестерова 18 миллионов рублей
Одинцовский суд по иску Минобороны взыскал с Шестерова 18 миллионов рублей
ОДИНЦОВО (Московская область), 17 июл - ПРАЙМ. Одинцовский гарнизонный военный суд по иску Минобороны РФ взыскал с бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова 18 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Гражданский иск Министерства обороны РФ удовлетворить частично, взыскать с Шестерова 18 миллионов рублей", - огласил решение судья Алексей Коростелев.
Сообщается, что Шестерова после приговора взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова звания генерал-майора, а также государственных наград.
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