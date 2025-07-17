https://1prime.ru/20250717/sud-859626411.html

Суд по иску Минобороны взыскал с Шестерова 18 миллионов рублей

Суд по иску Минобороны взыскал с Шестерова 18 миллионов рублей - 17.07.2025, ПРАЙМ

Суд по иску Минобороны взыскал с Шестерова 18 миллионов рублей

Одинцовский гарнизонный военный суд по иску Минобороны РФ взыскал с бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T16:18+0300

2025-07-17T16:18+0300

2025-07-17T16:18+0300

общество

россия

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

ОДИНЦОВО (Московская область), 17 июл - ПРАЙМ. Одинцовский гарнизонный военный суд по иску Минобороны РФ взыскал с бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова 18 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Гражданский иск Министерства обороны РФ удовлетворить частично, взыскать с Шестерова 18 миллионов рублей", - огласил решение судья Алексей Коростелев.Сообщается, что Шестерова после приговора взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова звания генерал-майора, а также государственных наград.

https://1prime.ru/20250717/i-sk-859609547.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, суд