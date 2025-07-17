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Рада поддержала назначение Свириденко на пост премьера
Рада поддержала назначение Свириденко на пост премьера - 17.07.2025, ПРАЙМ
Рада поддержала назначение Свириденко на пост премьера
Парламент Украины поддержал назначение на должность премьера Юлии Свириденко, занимавшей ранее кресло вице-премьера, министра экономики страны, сообщил депутат... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:59+0300
2025-07-17T11:59+0300
2025-07-17T11:59+0300
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Парламент Украины поддержал назначение на должность премьера Юлии Свириденко, занимавшей ранее кресло вице-премьера, министра экономики страны, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Рада поддержала назначение Свириденко на должность премьера. За — 262 (голоса)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Накануне Гончаренко сообщал, что парламент проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал в Раду документы о назначении Шмыгаля министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко.
https://1prime.ru/20250714/zelenskiy-859464818.html
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украина, рф, алексей гончаренко, денис шмыгаль, владимир зеленский, рада
Политика, УКРАИНА, РФ, Алексей Гончаренко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Рада
Рада поддержала назначение Свириденко на пост премьера
Депутат Рады Гончаренко: Рада поддержала назначение Свириденко на пост премьера
МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Парламент Украины поддержал назначение на должность премьера Юлии Свириденко, занимавшей ранее кресло вице-премьера, министра экономики страны, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Рада поддержала назначение Свириденко на должность премьера. За — 262 (голоса)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Накануне Гончаренко сообщал, что парламент проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал в Раду документы о назначении Шмыгаля министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко.
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