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Рада поддержала назначение Свириденко на пост премьера

Рада поддержала назначение Свириденко на пост премьера - 17.07.2025, ПРАЙМ

Рада поддержала назначение Свириденко на пост премьера

Парламент Украины поддержал назначение на должность премьера Юлии Свириденко, занимавшей ранее кресло вице-премьера, министра экономики страны, сообщил депутат... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T11:59+0300

2025-07-17T11:59+0300

2025-07-17T11:59+0300

политика

украина

рф

алексей гончаренко

денис шмыгаль

владимир зеленский

рада

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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Парламент Украины поддержал назначение на должность премьера Юлии Свириденко, занимавшей ранее кресло вице-премьера, министра экономики страны, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Рада поддержала назначение Свириденко на должность премьера. За — 262 (голоса)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Накануне Гончаренко сообщал, что парламент проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал в Раду документы о назначении Шмыгаля министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко.

https://1prime.ru/20250714/zelenskiy-859464818.html

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украина, рф, алексей гончаренко, денис шмыгаль, владимир зеленский, рада