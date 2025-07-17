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"Стали терять земли". Раскрыто, что изменится в зоне СВО из-за Трампа

"Стали терять земли". Раскрыто, что изменится в зоне СВО из-за Трампа - 17.07.2025, ПРАЙМ

"Стали терять земли". Раскрыто, что изменится в зоне СВО из-за Трампа

Новый пакет военной помощи со стороны США вряд ли сможет помочь Украине. Об этом в эфире на YouTube заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T09:08+0300

2025-07-17T09:08+0300

2025-07-17T09:08+0300

политика

украина

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Новый пакет военной помощи со стороны США вряд ли сможет помочь Украине. Об этом в эфире на YouTube заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.По словам Дэвиса, ЕС готовится закупить у США вооружение для Киева на десять миллиардов долларов. Еще в период президентства Джо Байдена украинская сторона получила пакет помощи на 61 миллиард долларов."Они не только не добились успеха, но начали еще быстрее терять земли. Сомневаюсь, что шестая доля этих поставок сможет чего-либо добиться", — подчеркнул он.По словам эксперта, чем дольше Киев будет отказываться от мира, тем больше Украина потеряет территорий.

https://1prime.ru/20250717/ukraina-859586932.html

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