Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Стали терять земли". Раскрыто, что изменится в зоне СВО из-за Трампа - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250717/svo-859588535.html
"Стали терять земли". Раскрыто, что изменится в зоне СВО из-за Трампа
"Стали терять земли". Раскрыто, что изменится в зоне СВО из-за Трампа - 17.07.2025, ПРАЙМ
"Стали терять земли". Раскрыто, что изменится в зоне СВО из-за Трампа
Новый пакет военной помощи со стороны США вряд ли сможет помочь Украине. Об этом в эфире на YouTube заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T09:08+0300
2025-07-17T09:08+0300
политика
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858704375_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0907e21af55f85c263135736ffc3b8dd.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Новый пакет военной помощи со стороны США вряд ли сможет помочь Украине. Об этом в эфире на YouTube заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.По словам Дэвиса, ЕС готовится закупить у США вооружение для Киева на десять миллиардов долларов. Еще в период президентства Джо Байдена украинская сторона получила пакет помощи на 61 миллиард долларов."Они не только не добились успеха, но начали еще быстрее терять земли. Сомневаюсь, что шестая доля этих поставок сможет чего-либо добиться", — подчеркнул он.По словам эксперта, чем дольше Киев будет отказываться от мира, тем больше Украина потеряет территорий.
https://1prime.ru/20250717/ukraina-859586932.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858704375_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b1e1d2515af4fcffe0c5914df475816.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу
Политика, УКРАИНА, ВСУ
09:08 17.07.2025
 
"Стали терять земли". Раскрыто, что изменится в зоне СВО из-за Трампа

Подполковник Дэвис: новый пакет помощи не сможет помочь Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа гаубицы Гиацинт-Б группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Новый пакет военной помощи со стороны США вряд ли сможет помочь Украине. Об этом в эфире на YouTube заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По словам Дэвиса, ЕС готовится закупить у США вооружение для Киева на десять миллиардов долларов. Еще в период президентства Джо Байдена украинская сторона получила пакет помощи на 61 миллиард долларов.
"Они не только не добились успеха, но начали еще быстрее терять земли. Сомневаюсь, что шестая доля этих поставок сможет чего-либо добиться", — подчеркнул он.
По словам эксперта, чем дольше Киев будет отказываться от мира, тем больше Украина потеряет территорий.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
В США выступили с откровенным признанием о мире на условиях России
08:54
 
ПолитикаУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала