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СМИ назвали главных инициаторов ужесточения позиции Трампа по России - 17.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ назвали главных инициаторов ужесточения позиции Трампа по России
СМИ назвали главных инициаторов ужесточения позиции Трампа по России - 17.07.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали главных инициаторов ужесточения позиции Трампа по России
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и госсекретарь страны Марко Рубио были главными инициаторами ужесточения позиции американского президента... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:58+0300
2025-07-17T12:58+0300
политика
россия
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и госсекретарь страны Марко Рубио были главными инициаторами ужесточения позиции американского президента Дональда Трампа в отношении России, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник в конгрессе Штатов. "В последнее время влияние Келлога растет... Они с Марко Рубио продвигают новый подход (к России - ред.)", - заявил изданию источник. Как пишет газета, в последние месяцы воинственно настроенные республиканцы активно работали над тем, чтобы подтолкнуть Трампа к более жесткой позиции по РФ. По словам дипломатического источника, Келлог набрал политический вес, в то время как его коллега - спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф - "увяз" в переговорах с Ираном. Ранее британская газета Times написала, что Меланья Трамп могла сыграть определенную роль в том, чтобы убедить президента США одобрить поставку зенитных ракет для Patriot в Киев. При этом сам Трамп в среду заявил, что его супруга Меланья придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
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россия, украина, сша, дональд трамп, нато
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, НАТО
12:58 17.07.2025
 
СМИ назвали главных инициаторов ужесточения позиции Трампа по России

Telegraph: Келлог и Рубио были инициаторами ужесточения позиции США по России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и госсекретарь страны Марко Рубио были главными инициаторами ужесточения позиции американского президента Дональда Трампа в отношении России, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник в конгрессе Штатов.
"В последнее время влияние Келлога растет... Они с Марко Рубио продвигают новый подход (к России - ред.)", - заявил изданию источник.
Как пишет газета, в последние месяцы воинственно настроенные республиканцы активно работали над тем, чтобы подтолкнуть Трампа к более жесткой позиции по РФ.
По словам дипломатического источника, Келлог набрал политический вес, в то время как его коллега - спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф - "увяз" в переговорах с Ираном.
Ранее британская газета Times написала, что Меланья Трамп могла сыграть определенную роль в том, чтобы убедить президента США одобрить поставку зенитных ракет для Patriot в Киев. При этом сам Трамп в среду заявил, что его супруга Меланья придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
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