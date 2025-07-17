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"Политический театр": стала известна тайная цель ультиматума Трампа - 17.07.2025, ПРАЙМ
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"Политический театр": стала известна тайная цель ультиматума Трампа
"Политический театр": стала известна тайная цель ультиматума Трампа - 17.07.2025, ПРАЙМ
"Политический театр": стала известна тайная цель ультиматума Трампа
Глава Белого дома Дональд Трамп ультиматумом Москве пытался угодить всем окружающим его политикам. Таким мнением на YouTube поделился американский политолог... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T08:37+0300
2025-07-17T08:37+0300
политика
сша
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп ультиматумом Москве пытался угодить всем окружающим его политикам. Таким мнением на YouTube поделился американский политолог Гилберт Доктороу."Это политический театр, и он отыгрывает свою роль на полную. Он каждый день выступает перед репортерами, он в международных новостях. Сейчас один человек в мире делает все новости, и имя ему — Дональд Трамп", — подчеркнул он.По словам Доктороу, американский президент подвергается критике со всех сторон, поэтому он стремился угодить всем. В результате его действий появился ультиматум, который Трампа ни к чему не обязывает.Ранее американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
08:37 17.07.2025
 
"Политический театр": стала известна тайная цель ультиматума Трампа

Политолог Доктороу: ультиматум Трампа ни к чему его не обязывает

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп ультиматумом Москве пытался угодить всем окружающим его политикам. Таким мнением на YouTube поделился американский политолог Гилберт Доктороу.
"Это политический театр, и он отыгрывает свою роль на полную. Он каждый день выступает перед репортерами, он в международных новостях. Сейчас один человек в мире делает все новости, и имя ему — Дональд Трамп", — подчеркнул он.
По словам Доктороу, американский президент подвергается критике со всех сторон, поэтому он стремился угодить всем. В результате его действий появился ультиматум, который Трампа ни к чему не обязывает.
Ранее американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом.
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ПолитикаСШАДональд Трамп
 
 
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