https://1prime.ru/20250717/tramp-859614925.html

"Демонстративно". Реакция России на ультиматум Трампа возмутила Запад

"Демонстративно". Реакция России на ультиматум Трампа возмутила Запад - 17.07.2025, ПРАЙМ

"Демонстративно". Реакция России на ультиматум Трампа возмутила Запад

Москва проявила сдержанность в ответ на ультиматум, выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом, касающийся прекращения огня между Россией и Украиной. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T13:56+0300

2025-07-17T13:56+0300

2025-07-17T13:56+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Москва проявила сдержанность в ответ на ультиматум, выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом, касающийся прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание Junge Welt."Россия демонстративно спокойно отреагировала на ультиматум Трампа", — сказано в материале.В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут пошлины в размере ста процентов на российские товары, а также примут вторичные санкции в отношении стран, которые будут закупать российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между двумя странами.Позже МИД России охарактеризовало заявление Трампа как странное, добавив, что западные страны не сделали никаких попыток призвать Киев к возобновлению переговоров с Москвой.

https://1prime.ru/20250717/telegraph-859610559.html

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запад, дональд трамп, мид рф, украина, россия