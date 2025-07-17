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"Демонстративно". Реакция России на ультиматум Трампа возмутила Запад
"Демонстративно". Реакция России на ультиматум Трампа возмутила Запад - 17.07.2025, ПРАЙМ
"Демонстративно". Реакция России на ультиматум Трампа возмутила Запад
Москва проявила сдержанность в ответ на ультиматум, выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом, касающийся прекращения огня между Россией и Украиной. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T13:56+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Москва проявила сдержанность в ответ на ультиматум, выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом, касающийся прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание Junge Welt."Россия демонстративно спокойно отреагировала на ультиматум Трампа", — сказано в материале.В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут пошлины в размере ста процентов на российские товары, а также примут вторичные санкции в отношении стран, которые будут закупать российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между двумя странами.Позже МИД России охарактеризовало заявление Трампа как странное, добавив, что западные страны не сделали никаких попыток призвать Киев к возобновлению переговоров с Москвой.
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"Демонстративно". Реакция России на ультиматум Трампа возмутила Запад
Junge Welt: Москва сдержанно реагирует на ультиматум Трампа о прекращении огня
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ.
Москва проявила сдержанность в ответ на ультиматум, выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом, касающийся прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание Junge Welt
.
"Россия демонстративно спокойно отреагировала на ультиматум Трампа", — сказано в материале.
В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут пошлины в размере ста процентов на российские товары, а также примут вторичные санкции в отношении стран, которые будут закупать российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между двумя странами.
Позже МИД России охарактеризовало заявление Трампа как странное, добавив, что западные страны не сделали никаких попыток призвать Киев к возобновлению переговоров с Москвой.
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