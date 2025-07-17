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В США назвали стратегию Трампа в отношении России несостоятельной - 17.07.2025, ПРАЙМ
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В США назвали стратегию Трампа в отношении России несостоятельной
В США назвали стратегию Трампа в отношении России несостоятельной - 17.07.2025, ПРАЙМ
В США назвали стратегию Трампа в отношении России несостоятельной
Стратегия президента США Дональда Трампа в отношении России, основанная на ужесточении курса, "совершенно несостоятельна", считает колумнист журнала American... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T16:47+0300
2025-07-17T16:47+0300
политика
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Стратегия президента США Дональда Трампа в отношении России, основанная на ужесточении курса, "совершенно несостоятельна", считает колумнист журнала American Conservative Тед Гален Карпентер. "США и НАТО... требуют от великой державы (России - ред.) безоговорочной капитуляции в конфликте, который она не проиграла... Нынешняя стратегия совершенно несостоятельна. Однако Трамп делает всё еще более бесполезным и опасным, подталкивая Соединенные Штаты к этому явно обреченному подходу", - пишет Карпентер. Как отмечает колумнист, Россия в настоящий момент находится в выигрышном положении, а её вооруженные силы продвигаются в зоне боевых действий. Кроме того, попытки экономической изоляции России также обернулись для Запада "сокрушительным провалом", так как РФ успешно находит альтернативные рынки для экспорта своей продукции, добавляет Карпентер. При этом он подчеркивает, что европейские страны - члены НАТО сами во многом пострадали от санкций, введенных против России. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
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украина, сша, запад, дональд трамп, сергей лавров, нато
Политика, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
16:47 17.07.2025
 
В США назвали стратегию Трампа в отношении России несостоятельной

American Conservative: стратегия Трампа в отношении России несостоятельна

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Трамп на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Дональд Трамп на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Стратегия президента США Дональда Трампа в отношении России, основанная на ужесточении курса, "совершенно несостоятельна", считает колумнист журнала American Conservative Тед Гален Карпентер.
"США и НАТО... требуют от великой державы (России - ред.) безоговорочной капитуляции в конфликте, который она не проиграла... Нынешняя стратегия совершенно несостоятельна. Однако Трамп делает всё еще более бесполезным и опасным, подталкивая Соединенные Штаты к этому явно обреченному подходу", - пишет Карпентер.
Как отмечает колумнист, Россия в настоящий момент находится в выигрышном положении, а её вооруженные силы продвигаются в зоне боевых действий.
Кроме того, попытки экономической изоляции России также обернулись для Запада "сокрушительным провалом", так как РФ успешно находит альтернативные рынки для экспорта своей продукции, добавляет Карпентер. При этом он подчеркивает, что европейские страны - члены НАТО сами во многом пострадали от санкций, введенных против России.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
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ПолитикаУКРАИНАСШАЗАПАДДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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