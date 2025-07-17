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Цивилев пригласил представителей стран ШОС принять участие в форуме
Цивилев пригласил представителей стран ШОС принять участие в форуме - 17.07.2025, ПРАЙМ
Цивилев пригласил представителей стран ШОС принять участие в форуме
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в международном форуме "Российская... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T06:30+0300
2025-07-17T06:30+0300
2025-07-17T06:30+0300
энергетика
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ПЕКИН, 17 июл – ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 15-17 октября.
"Позвольте воспользоваться возможностью и пригласить всех участников встречи, представителей деловых кругов наших стран принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве 15-17 октября этого года", - заявил Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине.
Он добавил, что "это ключевое мероприятие для обсуждения текущей энергетической повестки дня, а также для демонстрации потенциала российского топливно-энергетического сектора".
Министр добавил, что в рамках форума планируется провести панельную сессию "Справедливая энергетика в странах ШОС".
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Энергетика, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, Пекин, Сергей Цивилев, ШОС
Цивилев пригласил представителей стран ШОС принять участие в форуме
Министр энергетики Цивилев пригласил представителей стран ШОС принять участие в форуме
ПЕКИН, 17 июл – ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 15-17 октября.
"Позвольте воспользоваться возможностью и пригласить всех участников встречи, представителей деловых кругов наших стран принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве 15-17 октября этого года", - заявил Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине.
Он добавил, что "это ключевое мероприятие для обсуждения текущей энергетической повестки дня, а также для демонстрации потенциала российского топливно-энергетического сектора".
Министр добавил, что в рамках форума планируется провести панельную сессию "Справедливая энергетика в странах ШОС".