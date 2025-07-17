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Цивилев пригласил представителей стран ШОС принять участие в форуме

Цивилев пригласил представителей стран ШОС принять участие в форуме - 17.07.2025, ПРАЙМ

Цивилев пригласил представителей стран ШОС принять участие в форуме

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в международном форуме "Российская... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T06:30+0300

2025-07-17T06:30+0300

2025-07-17T06:30+0300

энергетика

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ПЕКИН, 17 июл – ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 15-17 октября. "Позвольте воспользоваться возможностью и пригласить всех участников встречи, представителей деловых кругов наших стран принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве 15-17 октября этого года", - заявил Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине. Он добавил, что "это ключевое мероприятие для обсуждения текущей энергетической повестки дня, а также для демонстрации потенциала российского топливно-энергетического сектора". Министр добавил, что в рамках форума планируется провести панельную сессию "Справедливая энергетика в странах ШОС".

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россия, москва, рф, пекин, сергей цивилев, шос