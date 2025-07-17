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Россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Турции в июне
Россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Турции в июне - 17.07.2025, ПРАЙМ
Россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Турции в июне
Граждане РФ больше других приобретали недвижимость в Турции в июне, следует из данных турецкого Института статистики (TÜİK). | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:19+0300
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АНКАРА, 17 июл – ПРАЙМ. Граждане РФ больше других приобретали недвижимость в Турции в июне, следует из данных турецкого Института статистики (TÜİK). "Продажи домов иностранцам в июне выросли на 8,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и составили 565 тысяч. В июне доля продаж домов иностранцам в общем объеме продаж домов составила 1,5%. Провинциями с наибольшим количеством продаж домов иностранцам стали Анталья - 603, Стамбул - 521 и Мерсин - 128 соответственно", - следует из данных. В январе-июне продажи домов иностранцам сократились на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 9 354. "В июне, в зависимости от национальности, больше всего домов было продано гражданам Российской Федерации - 326, Украины - 111 и Ирана - 109, соответственно", - уточняет ведомство. В целом продажи домов в Турции в июне выросли на 35,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и составили 107 723. Провинциями с наибольшим числом продаж домов стали Стамбул - 17 656, Анкара - 9 428 и Измир - 5 987, а провинциями с наименьшим числом продаж домов - Ардаган - 38, Байбурт - 62 и Хаккари - 81. В январе-июне продажи домов выросли на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 691 893 единицы.
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бизнес, недвижимость, турция, стамбул
Бизнес, Недвижимость, ТУРЦИЯ, Стамбул
Россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Турции в июне
TÜİK: россияне больше других приобретали недвижимость в Турции в июне
АНКАРА, 17 июл – ПРАЙМ. Граждане РФ больше других приобретали недвижимость в Турции в июне, следует из данных турецкого Института статистики (TÜİK).
"Продажи домов иностранцам в июне выросли на 8,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и составили 565 тысяч. В июне доля продаж домов иностранцам в общем объеме продаж домов составила 1,5%. Провинциями с наибольшим количеством продаж домов иностранцам стали Анталья - 603, Стамбул - 521 и Мерсин - 128 соответственно", - следует из данных.
В январе-июне продажи домов иностранцам сократились на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 9 354.
"В июне, в зависимости от национальности, больше всего домов было продано гражданам Российской Федерации - 326, Украины - 111 и Ирана - 109, соответственно", - уточняет ведомство.
В целом продажи домов в Турции в июне выросли на 35,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и составили 107 723. Провинциями с наибольшим числом продаж домов стали Стамбул - 17 656, Анкара - 9 428 и Измир - 5 987, а провинциями с наименьшим числом продаж домов - Ардаган - 38, Байбурт - 62 и Хаккари - 81.
В январе-июне продажи домов выросли на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 691 893 единицы.
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