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Путин назвал глупостью планы Европы отказаться от российских удобрений - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал глупостью планы Европы отказаться от российских удобрений
Путин назвал глупостью планы Европы отказаться от российских удобрений - 17.07.2025, ПРАЙМ
Путин назвал глупостью планы Европы отказаться от российских удобрений
Президент РФ Владимир Путин назвал полной глупостью намерение Европы полностью отказаться от российских минеральных удобрений. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T14:12+0300
2025-07-17T14:15+0300
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европа
рф
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал полной глупостью намерение Европы полностью отказаться от российских минеральных удобрений. Глава государства и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время встречи в Кремле в четверг обсудили вопросы экспорта минеральных удобрений. В ходе беседы Гурьев отметил, что Европа планирует в течение трех лет полностью отказаться от российских минеральных удобрений. "С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства это полная глупость, насколько я понимаю", - сказал Путин. Глава государства также подчеркнул, что решение Европы отказаться от российских удобрений не соответствует интересам европейского сельского хозяйства, может привести к росту цен на продукты питания.Гурьев добавил, что фермерские ассоциации в Европе сильно сопротивляются такому решению, поскольку из 17 миллионов тонн минеральных удобрений, которые импортирует Европа, 5,5 миллиона тонн – российские. Заменить такое количество продукции является достаточно сложной задачей, подчеркнул Гурьев.
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россия, европа, рф, владимир путин
РОССИЯ, ЕВРОПА, РФ, Владимир Путин, Экономика
14:12 17.07.2025 (обновлено: 14:15 17.07.2025)
 
Путин назвал глупостью планы Европы отказаться от российских удобрений

Путин назвал глупостью планы Европы полностью отказаться от российских удобрений

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкIV Евразийский экономический форум в Минске
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал полной глупостью намерение Европы полностью отказаться от российских минеральных удобрений.
Глава государства и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время встречи в Кремле в четверг обсудили вопросы экспорта минеральных удобрений. В ходе беседы Гурьев отметил, что Европа планирует в течение трех лет полностью отказаться от российских минеральных удобрений.
"С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства это полная глупость, насколько я понимаю", - сказал Путин.
Глава государства также подчеркнул, что решение Европы отказаться от российских удобрений не соответствует интересам европейского сельского хозяйства, может привести к росту цен на продукты питания.
Гурьев добавил, что фермерские ассоциации в Европе сильно сопротивляются такому решению, поскольку из 17 миллионов тонн минеральных удобрений, которые импортирует Европа, 5,5 миллиона тонн – российские. Заменить такое количество продукции является достаточно сложной задачей, подчеркнул Гурьев.
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