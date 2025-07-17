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Путин назвал глупостью планы Европы отказаться от российских удобрений

Путин назвал глупостью планы Европы отказаться от российских удобрений - 17.07.2025, ПРАЙМ

Путин назвал глупостью планы Европы отказаться от российских удобрений

Президент РФ Владимир Путин назвал полной глупостью намерение Европы полностью отказаться от российских минеральных удобрений. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T14:12+0300

2025-07-17T14:12+0300

2025-07-17T14:15+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал полной глупостью намерение Европы полностью отказаться от российских минеральных удобрений. Глава государства и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время встречи в Кремле в четверг обсудили вопросы экспорта минеральных удобрений. В ходе беседы Гурьев отметил, что Европа планирует в течение трех лет полностью отказаться от российских минеральных удобрений. "С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства это полная глупость, насколько я понимаю", - сказал Путин. Глава государства также подчеркнул, что решение Европы отказаться от российских удобрений не соответствует интересам европейского сельского хозяйства, может привести к росту цен на продукты питания.Гурьев добавил, что фермерские ассоциации в Европе сильно сопротивляются такому решению, поскольку из 17 миллионов тонн минеральных удобрений, которые импортирует Европа, 5,5 миллиона тонн – российские. Заменить такое количество продукции является достаточно сложной задачей, подчеркнул Гурьев.

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россия, европа, рф, владимир путин