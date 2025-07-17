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Аналитик оценила рост спроса на российский уголь в Азии
Аналитик оценила рост спроса на российский уголь в Азии - 17.07.2025, ПРАЙМ
Аналитик оценила рост спроса на российский уголь в Азии
Перебои с поставками угля из Австралии на фоне проливных дождей позволяют России временно стабилизировать спрос на свой уголь по азиатским направлениям, такое... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T17:46+0300
2025-07-17T17:46+0300
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энергетика
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тайвань
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Перебои с поставками угля из Австралии на фоне проливных дождей позволяют России временно стабилизировать спрос на свой уголь по азиатским направлениям, такое мнение РИА Новости высказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. "Австралийские поставки зависимы от климатических факторов – например, ключевые угольные порты Квинсленда с февраля вынуждены сокращать экспорт из-за проливных дождей ... Все это дает России, несмотря на проблемы (логистические трудности, потеря основных крупных рынков из-за санкций, снижение рентабельности), возможность временно восстановить стабильный спрос на уголь по своим азиатским направлениям - Китай, Индия, Южная Корея, Тайвань, выйти на новые рынки, например, Вьетнама", - рассказала аналитик. За январь-май текущего года поставки австралийского угля сократились на 7,2% таким крупным покупателям, как Китай, Япония и Тайвань, следует из данных промышленной консалтинговой компании GMK Center, которые привела Левашенко. Кроме того, спад происходит и у Индонезии - Китай снизил импорт угля из страны на 10% в текущем году из-за новой системы формирования индонезийских цен на уголь, добавила она. Во всем мире падает спрос на уголь из-за тенденции к декарбонизации, подчеркнула эксперт. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в этом году мировой спрос на уголь после четырех лет роста изменит тенденцию, немного сократившись - на 0,3%, до 8,714 миллиарда тонн. Экспорт угля из РФ по итогам прошлого года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следовало из авторской статьи вице-премьера России Александра Новака для журнала "Энергетическая политика", опубликованной в январе.
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россия, китай, тайвань, австралия, александр новак, мэа
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Тайвань, АВСТРАЛИЯ, Александр Новак, МЭА
Аналитик оценила рост спроса на российский уголь в Азии
Аналитик Левашенко: дефицит угля из Австралии позволяет России стабилизировать спрос
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Перебои с поставками угля из Австралии на фоне проливных дождей позволяют России временно стабилизировать спрос на свой уголь по азиатским направлениям, такое мнение РИА Новости высказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
"Австралийские поставки зависимы от климатических факторов – например, ключевые угольные порты Квинсленда с февраля вынуждены сокращать экспорт из-за проливных дождей ... Все это дает России, несмотря на проблемы (логистические трудности, потеря основных крупных рынков из-за санкций, снижение рентабельности), возможность временно восстановить стабильный спрос на уголь по своим азиатским направлениям - Китай, Индия, Южная Корея, Тайвань, выйти на новые рынки, например, Вьетнама", - рассказала аналитик.
За январь-май текущего года поставки австралийского угля сократились на 7,2% таким крупным покупателям, как Китай, Япония и Тайвань, следует из данных промышленной консалтинговой компании GMK Center, которые привела Левашенко. Кроме того, спад происходит и у Индонезии - Китай снизил импорт угля из страны на 10% в текущем году из-за новой системы формирования индонезийских цен на уголь, добавила она.
Во всем мире падает спрос на уголь из-за тенденции к декарбонизации, подчеркнула эксперт. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в этом году мировой спрос на уголь после четырех лет роста изменит тенденцию, немного сократившись - на 0,3%, до 8,714 миллиарда тонн.
Экспорт угля из РФ по итогам прошлого года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следовало из авторской статьи вице-премьера России Александра Новака для журнала "Энергетическая политика", опубликованной в январе.
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