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"Получили отказ". На Западе рассказали о провале гнусного плана Зеленского - 17.07.2025, ПРАЙМ
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"Получили отказ". На Западе рассказали о провале гнусного плана Зеленского
"Получили отказ". На Западе рассказали о провале гнусного плана Зеленского - 17.07.2025, ПРАЙМ
"Получили отказ". На Западе рассказали о провале гнусного плана Зеленского
Киев настаивает на поставках самого продвинутого американского оружия, но пока получает отказ. Об этом на на YouTube сообщил британский геополитический аналитик | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T08:27+0300
2025-07-17T08:27+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Киев настаивает на поставках самого продвинутого американского оружия, но пока получает отказ. Об этом на на YouTube сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис."Украинцы постоянно пытаются залезть в американские арсеналы и взять самое продвинутое вооружение", - заметил он.По словам Меркуриса, украинская сторона, вероятно, самостоятельно попросила у главы Белого дома Дональда Трампа ракеты Tomahawk, так как при разработке вопросов Киев всегда обращается к Вашингтону.Аналитик также заметил, что ФРГ выразила желание приобрести для Украины ракетные комплексы Typhoon, которые задумывались как ПВО, но могут также использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:27 17.07.2025
 
"Получили отказ". На Западе рассказали о провале гнусного плана Зеленского

Меркурис: Киев отчаянно просил ракеты Tomahawk, но пока получил отказ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Киев настаивает на поставках самого продвинутого американского оружия, но пока получает отказ. Об этом на на YouTube сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Украинцы постоянно пытаются залезть в американские арсеналы и взять самое продвинутое вооружение", - заметил он.
По словам Меркуриса, украинская сторона, вероятно, самостоятельно попросила у главы Белого дома Дональда Трампа ракеты Tomahawk, так как при разработке вопросов Киев всегда обращается к Вашингтону.
Аналитик также заметил, что ФРГ выразила желание приобрести для Украины ракетные комплексы Typhoon, которые задумывались как ПВО, но могут также использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
"Кормится новостями". На Западе огорчили Зеленского после решения Трампа
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