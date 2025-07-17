https://1prime.ru/20250717/ukraina-859586291.html

"Получили отказ". На Западе рассказали о провале гнусного плана Зеленского

"Получили отказ". На Западе рассказали о провале гнусного плана Зеленского - 17.07.2025, ПРАЙМ

"Получили отказ". На Западе рассказали о провале гнусного плана Зеленского

Киев настаивает на поставках самого продвинутого американского оружия, но пока получает отказ. Об этом на на YouTube сообщил британский геополитический аналитик | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T08:27+0300

2025-07-17T08:27+0300

2025-07-17T08:27+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Киев настаивает на поставках самого продвинутого американского оружия, но пока получает отказ. Об этом на на YouTube сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис."Украинцы постоянно пытаются залезть в американские арсеналы и взять самое продвинутое вооружение", - заметил он.По словам Меркуриса, украинская сторона, вероятно, самостоятельно попросила у главы Белого дома Дональда Трампа ракеты Tomahawk, так как при разработке вопросов Киев всегда обращается к Вашингтону.Аналитик также заметил, что ФРГ выразила желание приобрести для Украины ракетные комплексы Typhoon, которые задумывались как ПВО, но могут также использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk.

https://1prime.ru/20250716/zelenskiy-859568546.html

украина

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украина, владимир зеленский