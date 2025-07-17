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"Получили отказ". На Западе рассказали о провале гнусного плана Зеленского
"Получили отказ". На Западе рассказали о провале гнусного плана Зеленского - 17.07.2025, ПРАЙМ
"Получили отказ". На Западе рассказали о провале гнусного плана Зеленского
Киев настаивает на поставках самого продвинутого американского оружия, но пока получает отказ. Об этом на на YouTube сообщил британский геополитический аналитик | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T08:27+0300
2025-07-17T08:27+0300
2025-07-17T08:27+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Киев настаивает на поставках самого продвинутого американского оружия, но пока получает отказ. Об этом на на YouTube сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис."Украинцы постоянно пытаются залезть в американские арсеналы и взять самое продвинутое вооружение", - заметил он.По словам Меркуриса, украинская сторона, вероятно, самостоятельно попросила у главы Белого дома Дональда Трампа ракеты Tomahawk, так как при разработке вопросов Киев всегда обращается к Вашингтону.Аналитик также заметил, что ФРГ выразила желание приобрести для Украины ракетные комплексы Typhoon, которые задумывались как ПВО, но могут также использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Получили отказ". На Западе рассказали о провале гнусного плана Зеленского
Меркурис: Киев отчаянно просил ракеты Tomahawk, но пока получил отказ
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ.
Киев настаивает на поставках самого продвинутого американского оружия, но пока получает отказ. Об этом на на YouTube
сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Украинцы постоянно пытаются залезть в американские арсеналы и взять самое продвинутое вооружение", - заметил он.
По словам Меркуриса, украинская сторона, вероятно, самостоятельно попросила у главы Белого дома Дональда Трампа ракеты Tomahawk, так как при разработке вопросов Киев всегда обращается к Вашингтону.
Аналитик также заметил, что ФРГ выразила желание приобрести для Украины ракетные комплексы Typhoon, которые задумывались как ПВО, но могут также использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk.
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