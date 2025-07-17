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В США выступили с откровенным признанием о мире на условиях России

В США выступили с откровенным признанием о мире на условиях России - 17.07.2025, ПРАЙМ

В США выступили с откровенным признанием о мире на условиях России

Киеву следует согласить на мирное урегулирование конфликта на условиях Москвы, чем дальше нести потери. Такое мнение на YouTube выразил подполковник армии США в | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T08:54+0300

2025-07-17T08:54+0300

2025-07-17T08:54+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Киеву следует согласить на мирное урегулирование конфликта на условиях Москвы, чем дальше нести потери. Такое мнение на YouTube выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Они (украинцы. — Прим. ред.) продолжают воевать, просто надеясь на какие-то изменения, что ужасно, так как это мешает сделать разумный выбор в пользу урегулирования конфликта путем переговоров на условиях России, хотя и невыгодных сейчас", - подчеркнул эксперт.Дэвис отметил, что такого рода решение поможет предотвратить потерю еще большего числа территорий. Если украинская сторона продолжит слепо надеяться на чудо, она рискует лишиться всего, что ей сейчас принадлежит, заключил он.

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