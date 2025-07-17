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Новый премьер Украины обозначила приоритетные шаги в работе - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Новый премьер Украины обозначила приоритетные шаги в работе
Новый премьер Украины обозначила приоритетные шаги в работе - 17.07.2025, ПРАЙМ
Новый премьер Украины обозначила приоритетные шаги в работе
Новый премьер Украины Юлия Свириденко обозначила приоритетные шаги в работе в ближайшие полгода, среди них обеспечение ВСУ и увеличение производства оружия. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T13:35+0300
2025-07-17T13:35+0300
политика
украина
рф
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Новый премьер Украины Юлия Свириденко обозначила приоритетные шаги в работе в ближайшие полгода, среди них обеспечение ВСУ и увеличение производства оружия. Ранее в четверг украинский парламент поддержал назначение Свириденко новым премьером вместо отправленного в отставку Дениса Шмыгаля. "Наши приоритетные шаги в первые шесть месяцев — это качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска. Мы приложим все усилия для поддержки украинских предпринимателей", - написала Свириденко на своей странице в соцсети Х. По ее словам, уже начата работа над оптимизацией государственного аппарата, в планах провести полный аудит расходов с целью их сокращения. Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что парламент проголосовал за отставку Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал документы в Верховную раду о назначении Шмыгаля министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Свириденко.
https://1prime.ru/20250717/sviridenko--859607159.html
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украина, рф, денис шмыгаль, алексей гончаренко, владимир зеленский, всу
Политика, УКРАИНА, РФ, Денис Шмыгаль, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, ВСУ
13:35 17.07.2025
 
Новый премьер Украины обозначила приоритетные шаги в работе

Новый премьер Украины Свириденко обозначила приоритетные шаги в работе в ближайшие полгода

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киев
Здание Верховной рады Украины в Киев - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Новый премьер Украины Юлия Свириденко обозначила приоритетные шаги в работе в ближайшие полгода, среди них обеспечение ВСУ и увеличение производства оружия.
Ранее в четверг украинский парламент поддержал назначение Свириденко новым премьером вместо отправленного в отставку Дениса Шмыгаля.
"Наши приоритетные шаги в первые шесть месяцев — это качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска. Мы приложим все усилия для поддержки украинских предпринимателей", - написала Свириденко на своей странице в соцсети Х.
По ее словам, уже начата работа над оптимизацией государственного аппарата, в планах провести полный аудит расходов с целью их сокращения.
Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что парламент проголосовал за отставку Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал документы в Верховную раду о назначении Шмыгаля министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Свириденко.
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Рада поддержала назначение Свириденко на пост премьера
11:59
 
ПолитикаУКРАИНАРФДенис ШмыгальАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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