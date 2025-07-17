https://1prime.ru/20250717/ukraina-859627111.html

США одобрили кандидатуру нового премьер-министра Украины

США одобрили кандидатуру нового премьер-министра Украины - 17.07.2025, ПРАЙМ

США одобрили кандидатуру нового премьер-министра Украины

Соединенные Штаты одобрили кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины из-за того, что она подписала договор о редкоземельных ископаемых, когда | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T16:32+0300

2025-07-17T16:32+0300

2025-07-17T16:32+0300

политика

общество

украина

денис шмыгаль

владимир зеленский

ринат ахметов

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты одобрили кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины из-за того, что она подписала договор о редкоземельных ископаемых, когда занимала кресло первого вице-премьера страны, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. В четверг украинский парламент поддержал назначение Свириденко новым премьером вместо отправленного в отставку Дениса Шмыгаля. "Американцы дали добро на ее (Свириденко - ред.) кандидатуру, по такой формуле: она подписала договор о редкоземельных ископаемых, будучи первым вице-премьером, министром экономики Украины - ей карты в руки. Она поехала и подписала (договор - ред.), и американцы сказали, что нас это устраивает", - сказал Олейник. По его словам, назначение нового премьер-министра вместо опытного экс-премьера Дениса Шмыгаля практически ничего не значит для Украины. "Опытного премьера (Шмыгаля - ред.) взяли и заменили на менее опытного политика. Ну в чем суть? Я понимаю, если бы отставка была с возбуждением уголовного дела, обвинения в провале, нет, под аплодисменты и так далее", - отметил участник движения "Другая Украина". При этом, в назначении есть логика со стороны президента Украины Владимира Зеленского - он готовится к следующим выборам, добавил эксперт. "Почему не устраивает Шмыгаль? Дело в том, что кандидатура Шмыгаля была компромиссной между Зеленским и Ринатом Ахметовым... Выборы – это такая штука, когда олигархи могут сыграть свою игру, например, во втором туре. Разве кого-то поддержать более сильно, а не Зеленского. Ему (Зеленскому - ред.) надо, чтобы кабмин, как самый серьезный административно-финансовый инструмент, был на его стороне. Юлия Свериденко - это их кандидатура", - заключил он. В среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что парламент проголосовал за отставку Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал документы в Верховную Раду о назначении Шмыгаля министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Свириденко.

https://1prime.ru/20250717/rada--859625383.html

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общество , украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, ринат ахметов