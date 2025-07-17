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Фунт дорожает к доллару на статистике по рынку труда Британии

Фунт дорожает к доллару на статистике по рынку труда Британии - 17.07.2025, ПРАЙМ

Фунт дорожает к доллару на статистике по рынку труда Британии

Стоимость фунта стерлингов и евро к доллару в четверг днем уменьшается после публикации статистики по рынку труда Великобритании и инфляции в еврозоне, следует... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T12:49+0300

2025-07-17T12:49+0300

2025-07-17T12:49+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов и евро к доллару в четверг днем уменьшается после публикации статистики по рынку труда Великобритании и инфляции в еврозоне, следует из данных торгов. По состоянию на 12.41 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,3396 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3431 доллара. Курс евро к доллару снижался до 1,1597 доллара с 1,1642 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 148,75 иены с уровня прошлого закрытия в 147,85 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,39% - до 98,67 пункта. Инвесторы обращают внимание на статистику четверга. Безработица в Великобритании в марте-мае неожиданно выросла до 4,7% с 4,6% в феврале-апреле, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя. Годовой рост средней заработной платы в Великобритании в марте-мае с учетом бонусов ожидаемо составил 5%, без учета – также 5%, аналитики ожидали показатель без бонусов на уровне 4,9%. Статистическое агентство Евростат в то же время сохранило оценку годовой инфляции в еврозоне в июне на предварительном уровне в 2% после 1,9% в мае, что стало первым ускорением с января. В то же время инвесторы обращают внимание на ситуацию вокруг главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что американский президент Дональд Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения главы Федрезерва. Затем Трамп лично заявил, что не планирует увольнять Пауэлла. "Неоднократные нападки администрации Трампа на Пауэлла и настойчивость Трампа на том, что он выберет новым председателем только того, кто снизит процентные ставки, усилили опасения по поводу дальнейшей независимости центрального банка", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Oversea-Chinese Banking Corp. Аарона Чви (Aaron Chwee). Трамп неоднократно критиковал главу ФРС за высокие процентные ставки, призывая к их снижению. При этом американские эксперты склоняются к тому, что для Трампа уволить главу автономного ФРС, скорее всего, будет невозможно с точки зрения закона. Рынки полагают, что в случае досрочного ухода Пауэлла следующий глава центробанка может выступать за снижение процентной ставки, что в перспективе негативно для доллара.

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рынок, торги, великобритания, сша, дональд трамп, джером пауэлл