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Безработица в Великобритании выросла до 4,7%

Безработица в Великобритании выросла до 4,7% - 17.07.2025, ПРАЙМ

Безработица в Великобритании выросла до 4,7%

Безработица в Великобритании в марте-мае выросла до 4,7% с 4,6% в феврале-апреле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T09:04+0300

2025-07-17T09:04+0300

2025-07-17T09:20+0300

экономика

великобритания

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в марте-мае выросла до 4,7% с 4,6% в феврале-апреле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали сохранение показателя на уровне февраля-апреля в 4,6%.Среднее число безработных старше 16 лет в стране в марте-мае составило 1,673 миллиона человек, увеличившись на 98 тысяч по сравнению с показателем за декабрь-февраль и на 124 тысячи - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в марте-мае выросло в годовом выражении на 754 тысячи и составило 34,13 миллиона человек. Доля занятых в возрасте от 16 до 64 лет составила 75,2%.Количество наемных сотрудников в мае снизилось на 25 тысяч (на 0,1%) к апрелю и на 135 тысяч (на 0,4%) к маю прошлого года.В июне, по предварительной оценке, число наемных сотрудников в стране снизилось на 41 тысячу в месячном выражении и на 178 тысяч - в годовом, составив 30,3 миллиона человек.Годовой рост средней заработной платы в Великобритании в марте-мае с учетом бонусов ожидаемо составил 5%, без учета – также 5%, аналитики ожидали показатель на уровне 4,9%.

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великобритания