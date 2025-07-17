https://1prime.ru/20250717/vengriya-859619842.html
МИД Венгрии вызвал украинского посла
МИД Венгрии вызвал украинского посла - 17.07.2025, ПРАЙМ
МИД Венгрии вызвал украинского посла
В МИД Венгрии второй раз за неделю был вызвал посол Украины Федор Шандор, на этот раз в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T14:51+0300
2025-07-17T14:51+0300
2025-07-17T14:51+0300
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БУДАПЕШТ, 17 июл - ПРАЙМ. В МИД Венгрии второй раз за неделю был вызвал посол Украины Федор Шандор, на этот раз в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и антивенгерскими лозунгами на ее стенах, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент страны Тамаш Шуйок в четверг возмутились антивенгерским акциям в Паладькоморце в Закарпатье, где подожгли церковь и написали на ее стене венгерофобские лозунги, и пообещали защитить соотечественников от произвола киевских властей. "Мы снова вызвали в МИД украинского посла. В эти минуты проходит встреча. Я распорядился, чтобы мы сегодня выделили от МИД деньги, необходимые для восстановления церкви", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.
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МИД Венгрии вызвал украинского посла
МИД Венгрии вызвал украинского посла в связи с поджогом церкви в Закарпатье
БУДАПЕШТ, 17 июл - ПРАЙМ. В МИД Венгрии второй раз за неделю был вызвал посол Украины Федор Шандор, на этот раз в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и антивенгерскими лозунгами на ее стенах, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент страны Тамаш Шуйок в четверг возмутились антивенгерским акциям в Паладькоморце в Закарпатье, где подожгли церковь и написали на ее стене венгерофобские лозунги, и пообещали защитить соотечественников от произвола киевских властей.
"Мы снова вызвали в МИД украинского посла. В эти минуты проходит встреча. Я распорядился, чтобы мы сегодня выделили от МИД деньги, необходимые для восстановления церкви", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.
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