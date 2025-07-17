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МИД Венгрии вызвал украинского посла - 17.07.2025, ПРАЙМ
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МИД Венгрии вызвал украинского посла
МИД Венгрии вызвал украинского посла - 17.07.2025, ПРАЙМ
МИД Венгрии вызвал украинского посла
В МИД Венгрии второй раз за неделю был вызвал посол Украины Федор Шандор, на этот раз в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T14:51+0300
2025-07-17T14:51+0300
политика
общество
мировая экономика
венгрия
закарпатье
украина
петер сийярто
виктор орбан
мид
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БУДАПЕШТ, 17 июл - ПРАЙМ. В МИД Венгрии второй раз за неделю был вызвал посол Украины Федор Шандор, на этот раз в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и антивенгерскими лозунгами на ее стенах, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент страны Тамаш Шуйок в четверг возмутились антивенгерским акциям в Паладькоморце в Закарпатье, где подожгли церковь и написали на ее стене венгерофобские лозунги, и пообещали защитить соотечественников от произвола киевских властей. "Мы снова вызвали в МИД украинского посла. В эти минуты проходит встреча. Я распорядился, чтобы мы сегодня выделили от МИД деньги, необходимые для восстановления церкви", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.
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общество , мировая экономика, венгрия, закарпатье, украина, петер сийярто, виктор орбан, мид
Политика, Общество , Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Закарпатье, УКРАИНА, Петер Сийярто, Виктор Орбан, МИД
14:51 17.07.2025
 
МИД Венгрии вызвал украинского посла

МИД Венгрии вызвал украинского посла в связи с поджогом церкви в Закарпатье

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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БУДАПЕШТ, 17 июл - ПРАЙМ. В МИД Венгрии второй раз за неделю был вызвал посол Украины Федор Шандор, на этот раз в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и антивенгерскими лозунгами на ее стенах, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент страны Тамаш Шуйок в четверг возмутились антивенгерским акциям в Паладькоморце в Закарпатье, где подожгли церковь и написали на ее стене венгерофобские лозунги, и пообещали защитить соотечественников от произвола киевских властей.
"Мы снова вызвали в МИД украинского посла. В эти минуты проходит встреча. Я распорядился, чтобы мы сегодня выделили от МИД деньги, необходимые для восстановления церкви", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.
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ПолитикаОбществоМировая экономикаВЕНГРИЯЗакарпатьеУКРАИНАПетер СийяртоВиктор ОрбанМИД
 
 
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