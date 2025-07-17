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МИД Венгрии вызвал украинского посла

МИД Венгрии вызвал украинского посла - 17.07.2025, ПРАЙМ

МИД Венгрии вызвал украинского посла

В МИД Венгрии второй раз за неделю был вызвал посол Украины Федор Шандор, на этот раз в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T14:51+0300

2025-07-17T14:51+0300

2025-07-17T14:51+0300

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украина

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БУДАПЕШТ, 17 июл - ПРАЙМ. В МИД Венгрии второй раз за неделю был вызвал посол Украины Федор Шандор, на этот раз в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и антивенгерскими лозунгами на ее стенах, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент страны Тамаш Шуйок в четверг возмутились антивенгерским акциям в Паладькоморце в Закарпатье, где подожгли церковь и написали на ее стене венгерофобские лозунги, и пообещали защитить соотечественников от произвола киевских властей. "Мы снова вызвали в МИД украинского посла. В эти минуты проходит встреча. Я распорядился, чтобы мы сегодня выделили от МИД деньги, необходимые для восстановления церкви", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.

https://1prime.ru/20250716/vengriya-859560064.html

венгрия

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общество , мировая экономика, венгрия, закарпатье, украина, петер сийярто, виктор орбан, мид