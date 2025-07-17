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Продажи российского вина в первом полугодии выросли на 6,8%
Продажи российского вина в первом полугодии выросли на 6,8% - 17.07.2025, ПРАЙМ
Продажи российского вина в первом полугодии выросли на 6,8%
Продажи отечественного вина в России в первом полугодии 2025 года составили 37,3 миллиона декалитров, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T21:55+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Продажи отечественного вина в России в первом полугодии 2025 года составили 37,3 миллиона декалитров, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минсельхозе РФ. "В России выросли продажи отечественных вин (+6,8%). За полгода в России продано 37,3 миллиона декалитров вина", - говорится в сообщении. Уточнятся, что продажи российских тихих вин выросли на 9,1%, игристых - на 2,5%. Все больше покупателей отдают предпочтение отечественной продукции за вкус, качество и доверие к происхождению, указывает министерство. С 2020 года российское вино делают только из винограда, выращенного в России. Это обеспечивает качество, поддержку аграриев и развитие виноградарства в регионах, добавили в ведомстве.
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бизнес, россия, рф, минсельхоз, вино, российское вино
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минсельхоз, вино, российское вино
Продажи российского вина в первом полугодии выросли на 6,8%
Минсельхоз: продажи российского вина в первом полугодии выросли на 6,8%
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Продажи отечественного вина в России в первом полугодии 2025 года составили 37,3 миллиона декалитров, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минсельхозе РФ.
"В России выросли продажи отечественных вин (+6,8%). За полгода в России продано 37,3 миллиона декалитров вина", - говорится в сообщении.
Уточнятся, что продажи российских тихих вин выросли на 9,1%, игристых - на 2,5%.
Все больше покупателей отдают предпочтение отечественной продукции за вкус, качество и доверие к происхождению, указывает министерство.
С 2020 года российское вино делают только из винограда, выращенного в России. Это обеспечивает качество, поддержку аграриев и развитие виноградарства в регионах, добавили в ведомстве.
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