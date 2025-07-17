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Продажи российского вина в первом полугодии выросли на 6,8%

Продажи российского вина в первом полугодии выросли на 6,8% - 17.07.2025, ПРАЙМ

Продажи российского вина в первом полугодии выросли на 6,8%

Продажи отечественного вина в России в первом полугодии 2025 года составили 37,3 миллиона декалитров, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T21:55+0300

2025-07-17T21:55+0300

2025-07-17T21:55+0300

бизнес

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Продажи отечественного вина в России в первом полугодии 2025 года составили 37,3 миллиона декалитров, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минсельхозе РФ. "В России выросли продажи отечественных вин (+6,8%). За полгода в России продано 37,3 миллиона декалитров вина", - говорится в сообщении. Уточнятся, что продажи российских тихих вин выросли на 9,1%, игристых - на 2,5%. Все больше покупателей отдают предпочтение отечественной продукции за вкус, качество и доверие к происхождению, указывает министерство. С 2020 года российское вино делают только из винограда, выращенного в России. Это обеспечивает качество, поддержку аграриев и развитие виноградарства в регионах, добавили в ведомстве.

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бизнес, россия, рф, минсельхоз, вино, российское вино