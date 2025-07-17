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Во Внуково внедрили систему ускоренного прохождения паспортного контроля

Во Внуково внедрили систему ускоренного прохождения паспортного контроля - 17.07.2025, ПРАЙМ

Во Внуково внедрили систему ускоренного прохождения паспортного контроля

Аэропорт "Внуково" внедрил систему для ускорения прохождения паспортного контроля, которая создана базе российского программного обеспечения и отечественных... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T18:59+0300

2025-07-17T18:59+0300

2025-07-17T18:59+0300

бизнес

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аэропорт внуково

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" внедрил систему для ускорения прохождения паспортного контроля, которая создана базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, ее возможности доступны совершеннолетним пассажирам с биометрическим загранпаспортом, сообщили в авиагавани. "Пассажиры Международного аэропорта "Внуково" смогут быстрее и проще проходить паспортный контроль благодаря новой автоматизированной системе паспортного контроля (АСПК) "Сапсан". Ее возможности доступны совершеннолетним гражданам РФ – пассажирам международных рейсов с биометрическими заграничными паспортами (75 серия и выше)", - говорится в сообщении. Помимо высокой скорости обработки данных, АСПК "Сапсан" обладает целым рядом преимуществ. Она разработана на базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, указывает аэропорт. "Ее внедрение открывает новые возможности для обеспечения комфортного обслуживания пассажиров при прохождении паспортного контроля, при этом "Сапсан" исключает возможность несанкционированного пересечения государственной границы", - уточнили в авиагавани. Автоматизированные кабины расположены в зонах паспортного контроля на вылете и на прилете. Первые пассажиры уже начали пользоваться ими.

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бизнес, россия, рф, аэропорт внуково