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В России будет свыше 80 оснований для лишения приобретенного гражданства - 17.07.2025, ПРАЙМ
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В России будет свыше 80 оснований для лишения приобретенного гражданства
В России будет свыше 80 оснований для лишения приобретенного гражданства - 17.07.2025, ПРАЙМ
В России будет свыше 80 оснований для лишения приобретенного гражданства
Всего свыше 80 оснований для лишения приобретенного гражданства будет в России в связи с принятием закона о расширении соответствующего перечня, сообщил... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:58+0300
2025-07-17T12:58+0300
общество
бизнес
вячеслав володин
госдума
мвд
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Всего свыше 80 оснований для лишения приобретенного гражданства будет в России в связи с принятием закона о расширении соответствующего перечня, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретённого гражданства Российской Федерации, принят. Их стало свыше 80. По данным МВД, количество преступлений, совершённых лицами, которые стали гражданами нашей страны менее 10 лет назад, в 2024 году увеличилось почти в 2,5 раза — с 2678 до 6559. По особо тяжким составам рост - 78%, по тяжким - 103%. За совершение преступлений по 64 статьям УК РФ уже предусмотрено лишение приобретённого гражданства Российской Федерации", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что принятый закон направлен на обеспечение национальной безопасности страны, а также создание эффективного механизма прекращения приобретённого гражданства у тех, кто не соблюдает законы Российской Федерации. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций. В перечень войдут более 20 новых оснований, гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.
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общество , бизнес, вячеслав володин, госдума, мвд
Общество , Бизнес, Вячеслав Володин, Госдума, МВД
12:58 17.07.2025
 
В России будет свыше 80 оснований для лишения приобретенного гражданства

Володин: в РФ будет свыше 80 оснований для лишения приобретенного гражданства

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Всего свыше 80 оснований для лишения приобретенного гражданства будет в России в связи с принятием закона о расширении соответствующего перечня, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретённого гражданства Российской Федерации, принят. Их стало свыше 80. По данным МВД, количество преступлений, совершённых лицами, которые стали гражданами нашей страны менее 10 лет назад, в 2024 году увеличилось почти в 2,5 раза — с 2678 до 6559. По особо тяжким составам рост - 78%, по тяжким - 103%. За совершение преступлений по 64 статьям УК РФ уже предусмотрено лишение приобретённого гражданства Российской Федерации", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что принятый закон направлен на обеспечение национальной безопасности страны, а также создание эффективного механизма прекращения приобретённого гражданства у тех, кто не соблюдает законы Российской Федерации.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций.
В перечень войдут более 20 новых оснований, гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Госдума расширила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства
12:32
 
ОбществоБизнесВячеслав ВолодинГосдумаМВД
 
 
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