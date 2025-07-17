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Госдума приняла поправку о применении VPN при совершении преступлений

Госдума приняла поправку о применении VPN при совершении преступлений - 17.07.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла поправку о применении VPN при совершении преступлений

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN при совершении преступлений. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T14:35+0300

2025-07-17T14:35+0300

2025-07-17T14:35+0300

россия

общество

госдума

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN при совершении преступлений. Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о пресечении следственных действий иностранных государств в РФ. Изменения предлагается внести в статью 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание). Поправкой дополняется перечень отягчающих обстоятельств новым пунктом, согласно которому, отягчающим обстоятельством станет совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.

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россия, общество , госдума