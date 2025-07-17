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Врач рассказала, что делать, если вам тяжело работать в жару

Врач рассказала, что делать, если вам тяжело работать в жару - 17.07.2025, ПРАЙМ

Врач рассказала, что делать, если вам тяжело работать в жару

Справиться со снижением работоспособности из-за жаркой погоды можно достаточно просто - главное, следить за физиологией и не забывать о психологических... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T03:03+0300

2025-07-17T03:03+0300

2025-07-17T03:03+0300

жара

врач

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общество

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Справиться со снижением работоспособности из-за жаркой погоды можно достаточно просто - главное, следить за физиологией и не забывать о психологических факторах, рассказала агентству "Прайм" врач-кардиолог клиник "Атлас" Зухра Салпагарова. Психологическая причина развития апатии и отсутствия работоспособности в жаркое время заключается в том, что лето у многих ассоциируется с отдыхом. "Если задуматься, то сейчас можно насладиться солнышком в любой месяц года, для этого не надо ждать лета, поэтому выбираем мотивационные пути: увеличить доход в летний период, поехать отдыхать, когда не так жарко и меньше людей на курортах, развлекаться после работы", – посоветовала кардиолог. Физиологическая причина в том, что наш организм в большинстве случаев тяжело переносит температуру воздуха выше 33°C. "Чтобы улучшить ситуацию, можно постараться немного изменить график работы: начинать работать пораньше и основные сложные задачи выполнять в первой половине дня, когда более прохладно и вы не устали и вымотались из-за жары. Желательно пить прохладную негазированную воду, но не холодную, потому что резкие температурные перепады могут снизить иммунитет. Носить нужно просторную одежду из натуральных тканей. При возможности включать кондиционер, чтобы охлаждать воздух до значений от 21 до 25°C, но не сидеть под потоком прохладного воздуха, заключила Салпагарова.

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жара, врач, здоровье, общество