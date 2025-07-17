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ВТБ опроверг возможность покупки доли в ЮГК - 17.07.2025, ПРАЙМ
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ВТБ опроверг возможность покупки доли в ЮГК
ВТБ опроверг возможность покупки доли в ЮГК - 17.07.2025, ПРАЙМ
ВТБ опроверг возможность покупки доли в ЮГК
ВТБ не рассматривает покупку у государства доли в золотодобывающей ЮГК, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:12+0300
2025-07-17T11:12+0300
экономика
финансы
россия
югк
втб
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. ВТБ не рассматривает покупку у государства доли в золотодобывающей ЮГК, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. В офисах ЮГК второго июля прошли следственные действия после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск. Впоследствии изъятые судом активы начали переходить в собственность России. А глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что доли в ЮГК далее будут продаваться новому собственнику, как это происходит в аналогичных случаях получения государством объектов в результате работы правоохранительных органов. На этом фоне в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что долю в ЮГК могут купить структуры ВТБ. "ВТБ не рассматривает покупку доли в компании ЮГК", - прокомментировали в банке.
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финансы, россия, югк, втб
Экономика, Финансы, РОССИЯ, ЮГК, ВТБ
11:12 17.07.2025
 
ВТБ опроверг возможность покупки доли в ЮГК

ВТБ не рассматривает покупку у государства доли в золотодобывающей ЮГК

© Фото : Пресс-служба ОАО Банк ВТББанк ВТБ
Банк ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© Фото : Пресс-служба ОАО Банк ВТБ
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. ВТБ не рассматривает покупку у государства доли в золотодобывающей ЮГК, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
В офисах ЮГК второго июля прошли следственные действия после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск.
Впоследствии изъятые судом активы начали переходить в собственность России. А глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что доли в ЮГК далее будут продаваться новому собственнику, как это происходит в аналогичных случаях получения государством объектов в результате работы правоохранительных органов. На этом фоне в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что долю в ЮГК могут купить структуры ВТБ.
"ВТБ не рассматривает покупку доли в компании ЮГК", - прокомментировали в банке.
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ЭкономикаФинансыРОССИЯЮГКВТБ
 
 
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