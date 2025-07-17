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Выдачи потребительских кредитов снизились почти втрое за полгода

Выдачи потребительских кредитов снизились почти втрое за полгода - 17.07.2025, ПРАЙМ

Выдачи потребительских кредитов снизились почти втрое за полгода

Выдачи потребительских кредитов снизились почти втрое за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 1,3... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T07:27+0300

2025-07-17T07:27+0300

2025-07-17T07:27+0300

финансы

экономика

банки

олег лагуткин

"скоринг бюро"

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Выдачи потребительских кредитов снизились почти втрое за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 1,3 триллиона рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин. "За шесть месяцев 2025 года объем выдачи потребительских кредитов составил более 1,3 триллиона рублей. За аналогичный период 2024 года объем выдач был почти в три раза больше – 3,6 триллиона рублей. Снижение выдач в абсолютном объеме год к году составило 63%", - отметил Лагуткин. По его словам, минимальный объем выдачи потребительского кредита отмечался в январе 2025 года (около 180 миллиардов рублей), что объясняется сезонным фактором снижения спроса на кредитные средства в месяцы с большим количеством выходных и праздничных дней. По данным "Скоринг-бюро", в среднем в месяц банковская система выдает около 222 миллиардов рублей потребительских кредитов. Также Лагуткин отметил, что средняя сумма потребительского кредита за рассматриваемый период в целом была довольно стабильна и составляла примерно 152 тысячи рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года - почти 180 тысяч рублей. "Снижение почти полностью объясняется продолжающимся регуляторным давлением", - заключил глава компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, олег лагуткин, "скоринг бюро"