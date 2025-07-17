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Китай пригрозил заблокировать сделку по продаже портов, пишут СМИ
Китай пригрозил заблокировать сделку по продаже портов, пишут СМИ - 17.07.2025, ПРАЙМ
Китай пригрозил заблокировать сделку по продаже портов, пишут СМИ
Китай угрожает заблокировать сделку гонконгской CK Hutchison по продаже десятков портов западным компаниям, в том числе двух портов на Панамском канале, если... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T14:59+0300
2025-07-17T14:59+0300
2025-07-17T14:59+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Китай угрожает заблокировать сделку гонконгской CK Hutchison по продаже десятков портов западным компаниям, в том числе двух портов на Панамском канале, если китайская госкомпания Cosco не примет участие в сделке, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Правительство Китая угрожает заблокировать сделку, в результате которой десятки морских портов перейдут в собственность западных инвесторов, если Cosco, крупнейшая судоходная компания Китая, не получит свою долю. Планируемая продажа включает в себя два порта на Панамском канале и более 40 других по всему миру, принадлежащих гонконгской CK Hutchison", - говорится в материале газеты. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Китай настаивает на том, чтобы Cosco была равноправным партнером и акционером портов наравне с BlackRock и оператором контейнерных перевозок Mediterranean Shipping Co (MSC). В марте BlackRock и MSC достигли предварительного соглашения о покупке портов на сумму почти в 23 миллиарда долларов, отмечается в статье. Китайские чиновники заявили BlackRock, MSC и Hutchison, что если Cosco не будет участвовать в сделке, Пекин предпримет шаги, чтобы заблокировать сделку, утверждают источники издания. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
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бизнес, китай, панамский канал, сша, дональд трамп, марко рубио
Экономика, Бизнес, КИТАЙ, Панамский канал, США, Дональд Трамп, Марко Рубио
Китай пригрозил заблокировать сделку по продаже портов, пишут СМИ
WSJ: Китай угрожает заблокировать сделку по продаже портов западным компаниям
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Китай угрожает заблокировать сделку гонконгской CK Hutchison по продаже десятков портов западным компаниям, в том числе двух портов на Панамском канале, если китайская госкомпания Cosco не примет участие в сделке, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Правительство Китая угрожает заблокировать сделку, в результате которой десятки морских портов перейдут в собственность западных инвесторов, если Cosco, крупнейшая судоходная компания Китая, не получит свою долю. Планируемая продажа включает в себя два порта на Панамском канале и более 40 других по всему миру, принадлежащих гонконгской CK Hutchison", - говорится в материале газеты.
По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Китай настаивает на том, чтобы Cosco была равноправным партнером и акционером портов наравне с BlackRock и оператором контейнерных перевозок Mediterranean Shipping Co (MSC).
В марте BlackRock и MSC достигли предварительного соглашения о покупке портов на сумму почти в 23 миллиарда долларов, отмечается в статье.
Китайские чиновники заявили BlackRock, MSC и Hutchison, что если Cosco не будет участвовать в сделке, Пекин предпримет шаги, чтобы заблокировать сделку, утверждают источники издания.
Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
Президент Панамы уличил Трампа во лжи по поводу Панамского канала