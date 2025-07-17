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Юань сбавил темпы роста к рублю на данных по инфляционным ожиданиям - 17.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250717/yuan--859631538.html
Юань сбавил темпы роста к рублю на данных по инфляционным ожиданиям
Юань сбавил темпы роста к рублю на данных по инфляционным ожиданиям - 17.07.2025, ПРАЙМ
Юань сбавил темпы роста к рублю на данных по инфляционным ожиданиям
Курс рубля в четверг снижается против юаня, курс китайской валюты замедлил рост, следует из данных Московской биржи. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T17:37+0300
2025-07-17T17:37+0300
экономика
рынок
рф
сша
дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг снижается против юаня, курс китайской валюты замедлил рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.24 мск повышался на 1 копейку (+0,1%), до 10,85 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,84-10,91 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,02 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,191 против 7,184 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,1%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,98 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в четверг торгуется в плюсе против рубля. Курс попытался выйти в район отметки 10,9 рубля, однако данные по высоким инфляционным ожиданиям притормозили этот рост. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле сохранились на уровне 13%, оценил ЦБ РФ. Это может помешать регулятору агрессивно снизить ставку в следующую пятницу, что позитивно для рубля. "Тем не менее спрос на иностранную валюту может постепенно увеличиваться со стороны импортеров по мере усиления активности потребителей. Ее по-прежнему сдерживают высокие процентные ставки, но отложенный спрос вместе с ликвидацией затоваривания складов импортом, наблюдавшегося в конце 2024 – начале 2025 годов может постепенно восстанавливать импортные потоки", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,31% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,24% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.23 мск повышалась на 0,2%, до 68,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,4%, до 98,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Укрепление рубля к доллару и юаню на 25% с начала 2025 года свидетельствует о низкой потребности российской экономики в иностранной валюте, рассуждает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Однако это не исключает технической перекупленности рубля, который может при любых негативных новостях обесцениться как минимум до уровня 80 против доллара, а при значительном ухудшении геополитической обстановки – до 90 рублей за доллар уже в августе-сентябре", - добавляет она. Предложение иностранной валюты на российском рынке может сокращаться на фоне относительно низких цен на нефть, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В результате рыночное равновесие между общим объемом покупок и продаж инвалюты способно сместиться в сторону постепенного возвращения курса рубля на более низкие экономически оправданные уровни с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров. Поэтому на краткосрочном горизонте курс может предпринять еще одну попытку закрепиться выше уровня 11 рублей", - говорит он.
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рынок, рф, сша, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, РФ, США, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций"
17:37 17.07.2025
 
Юань сбавил темпы роста к рублю на данных по инфляционным ожиданиям

Юань сбавил темпы роста к рублю на Московской бирже на данных по инфляционным ожиданиям

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг снижается против юаня, курс китайской валюты замедлил рост, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.24 мск повышался на 1 копейку (+0,1%), до 10,85 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,84-10,91 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,02 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,191 против 7,184 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,1%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,98 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Юань на Мосбирже в четверг торгуется в плюсе против рубля. Курс попытался выйти в район отметки 10,9 рубля, однако данные по высоким инфляционным ожиданиям притормозили этот рост.
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле сохранились на уровне 13%, оценил ЦБ РФ. Это может помешать регулятору агрессивно снизить ставку в следующую пятницу, что позитивно для рубля.
"Тем не менее спрос на иностранную валюту может постепенно увеличиваться со стороны импортеров по мере усиления активности потребителей. Ее по-прежнему сдерживают высокие процентные ставки, но отложенный спрос вместе с ликвидацией затоваривания складов импортом, наблюдавшегося в конце 2024 – начале 2025 годов может постепенно восстанавливать импортные потоки", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,31% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,24% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.23 мск повышалась на 0,2%, до 68,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,4%, до 98,7 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Укрепление рубля к доллару и юаню на 25% с начала 2025 года свидетельствует о низкой потребности российской экономики в иностранной валюте, рассуждает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Однако это не исключает технической перекупленности рубля, который может при любых негативных новостях обесцениться как минимум до уровня 80 против доллара, а при значительном ухудшении геополитической обстановки – до 90 рублей за доллар уже в августе-сентябре", - добавляет она.
Предложение иностранной валюты на российском рынке может сокращаться на фоне относительно низких цен на нефть, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"В результате рыночное равновесие между общим объемом покупок и продаж инвалюты способно сместиться в сторону постепенного возвращения курса рубля на более низкие экономически оправданные уровни с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров. Поэтому на краткосрочном горизонте курс может предпринять еще одну попытку закрепиться выше уровня 11 рублей", - говорит он.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 18 июля
17:34
 
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