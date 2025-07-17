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Курс юаня к рублю на Мосбирже увеличил темпы роста
Курс юаня к рублю на Мосбирже увеличил темпы роста - 17.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже увеличил темпы роста
Курс китайской валюты к рублю в четверг после краткосрочной утренней стабилизации перешел к более активному повышению, следует из данных Московской биржи. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T14:50+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг после краткосрочной утренней стабилизации перешел к более активному повышению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.41 мск повышался на 3 копейки, до 10,87 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,84-10,91 рубля. Рубль пока продолжит торговаться в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом мы видим возможности для тестирования нижней границы данного диапазона, даже на фоне повышенного предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 28 июля. Отметим, что объем налоговых сборов со стороны нефтегазовых компаний увеличится почти вдвое (до 0,9-1 триллиона рублей) по сравнению с предыдущим месяцем за счет выплаты квартального НДД, что может оказать рублю дополнительную поддержку", - говорит он. Данные по недельной инфляции в РФ рубль встретил нейтрально, хотя это важно в преддверии решения по ключевой ставке ЦБ РФ в конце месяца, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Доллар пока сохранит позиции в рамках диапазона 78-79 рублей, евро - 90-92 рубля, юань - около 10,88 рубля", - добавляет он.
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рынок, богдан зварич, псб, ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, Богдан Зварич, ПСБ, УК Альфа-Капитал
Курс юаня к рублю на Мосбирже увеличил темпы роста
Курс юаня на Московской бирже перешел к более активному повышению
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг после краткосрочной утренней стабилизации перешел к более активному повышению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.41 мск повышался на 3 копейки, до 10,87 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,84-10,91 рубля.
Рубль пока продолжит торговаться в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ.
"При этом мы видим возможности для тестирования нижней границы данного диапазона, даже на фоне повышенного предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 28 июля. Отметим, что объем налоговых сборов со стороны нефтегазовых компаний увеличится почти вдвое (до 0,9-1 триллиона рублей) по сравнению с предыдущим месяцем за счет выплаты квартального НДД, что может оказать рублю дополнительную поддержку", - говорит он.
Данные по недельной инфляции в РФ рубль встретил нейтрально, хотя это важно в преддверии решения по ключевой ставке ЦБ РФ в конце месяца, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Доллар пока сохранит позиции в рамках диапазона 78-79 рублей, евро - 90-92 рубля, юань - около 10,88 рубля", - добавляет он.
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