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МИД: Россия вправе применять оружие против стран, помогающим Киеву - 17.07.2025, ПРАЙМ
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МИД: Россия вправе применять оружие против стран, помогающим Киеву
МИД: Россия вправе применять оружие против стран, помогающим Киеву - 17.07.2025, ПРАЙМ
МИД: Россия вправе применять оружие против стран, помогающим Киеву
Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Киеву своим вооружением бить вглубь России, заявила официальный... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T16:51+0300
2025-07-17T16:51+0300
политика
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общество
фрг
мария захарова
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Киеву своим вооружением бить вглубь России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое (дальнобойное - ред.) оружие против России. В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально", - сказала Захарова на брифинге. Она уточнила, что дальнобойные ракеты исключают их независимое использование ВСУ. "Использование дальнобойных систем без прямого участия военных специалистов стран-производителей этих систем... По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против нашей страны в случае применение упомянутых Taurus или их модификаций под другими вывесками", - отметила Захарова.
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россия, общество , фрг, мария захарова, мид рф, всу
Политика, РОССИЯ, Общество , ФРГ, Мария Захарова, МИД РФ, ВСУ
16:51 17.07.2025
 
МИД: Россия вправе применять оружие против стран, помогающим Киеву

Захарова: Россия вправе применять оружие против стран, помогающим Киеву

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Киеву своим вооружением бить вглубь России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое (дальнобойное - ред.) оружие против России. В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально", - сказала Захарова на брифинге.
Она уточнила, что дальнобойные ракеты исключают их независимое использование ВСУ.
"Использование дальнобойных систем без прямого участия военных специалистов стран-производителей этих систем... По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против нашей страны в случае применение упомянутых Taurus или их модификаций под другими вывесками", - отметила Захарова.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Захарова сделала заявление о "многонациональных силах" на Украине
15:50
 
ПолитикаРОССИЯОбществоФРГМария ЗахароваМИД РФВСУ
 
 
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