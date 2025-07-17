https://1prime.ru/20250717/zakharova-859631266.html
Переговоры России и Украины "подвисли" из-за действий Киева, заявили в МИД
Переговоры России и Украины "подвисли" из-за действий Киева, заявили в МИД - 17.07.2025, ПРАЙМ
Переговоры России и Украины "подвисли" из-за действий Киева, заявили в МИД
Переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече, заявила... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T17:32+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Сейчас, правда, они (переговоры - ред.) что-то подвисли со стороны Украины. Говорили, что так им нужно стабильное устойчивое перемирие. А, видите, от очередного раунда то ли уклоняются, то ли пока еще не сформулировали, когда будут или готовы проводить", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя переговоры Москвы и Киева по украинскому конфликту. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ ждет предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров. Он отметил, что по завершении процесса обменов телами военных, согласно договоренностям второго раунда переговоров России и Украины, надо будет определяться с датой третьего раунда.
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Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, Киев, Мария Захарова, Дмитрий Песков, МИД
Переговоры России и Украины "подвисли" из-за действий Киева, заявили в МИД
Захарова: переговоры России и Украины "подвисли" из-за действий Киева
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Сейчас, правда, они (переговоры - ред.) что-то подвисли со стороны Украины. Говорили, что так им нужно стабильное устойчивое перемирие. А, видите, от очередного раунда то ли уклоняются, то ли пока еще не сформулировали, когда будут или готовы проводить", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя переговоры Москвы и Киева по украинскому конфликту.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ ждет предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров. Он отметил, что по завершении процесса обменов телами военных, согласно договоренностям второго раунда переговоров России и Украины, надо будет определяться с датой третьего раунда.
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