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"Мы уже проиграли": в Германии обратили внимание на один маневр России
"Мы уже проиграли": в Германии обратили внимание на один маневр России - 17.07.2025, ПРАЙМ
"Мы уже проиграли": в Германии обратили внимание на один маневр России
Западные страны уже проиграли в борьбе с Москвой, ограничив у себя пространство для дискуссий. Такое мнение в эфире канала "Голос Германии" выразила немецкий... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T08:44+0300
2025-07-17T08:44+0300
2025-07-17T08:44+0300
политика
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Западные страны уже проиграли в борьбе с Москвой, ограничив у себя пространство для дискуссий. Такое мнение в эфире канала "Голос Германии" выразила немецкий политолог Ульрике Герот.Герот обратила внимание, что Россия стремится услышать и понять мнение других. Так, в одном из российских ток-шоу, где Герот принимала участие, участвовали иностранные эксперты, которые были готовы поделиться своим мнением.По этой причине, Россия уже стремится к первенству в том, что касается открытости дискуссионного пространства."Когда до нас наконец дойдет, что фактически мы уже проиграли? <…> Мы, как общество будем нести ответственность", — подчеркнула политолог.
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россия, запад
"Мы уже проиграли": в Германии обратили внимание на один маневр России
Политолог Герот: Запад уже проиграл России, ограничив у себя свободу дискуссий
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ.
Западные страны уже проиграли в борьбе с Москвой, ограничив у себя пространство для дискуссий. Такое мнение в эфире канала "Голос Германии" выразила
немецкий политолог Ульрике Герот.
Герот обратила внимание, что Россия стремится услышать и понять мнение других. Так, в одном из российских ток-шоу, где Герот принимала участие, участвовали иностранные эксперты, которые были готовы поделиться своим мнением.
По этой причине, Россия уже стремится к первенству в том, что касается открытости дискуссионного пространства.
"Когда до нас наконец дойдет, что фактически мы уже проиграли? <…> Мы, как общество будем нести ответственность", — подчеркнула политолог.
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