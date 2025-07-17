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Запад продолжит использовать ОЗХО для давления на Россию, заявил Ртищев

Запад продолжит использовать ОЗХО для давления на Россию, заявил Ртищев - 17.07.2025, ПРАЙМ

Запад продолжит использовать ОЗХО для давления на Россию, заявил Ртищев

Запад продолжит использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента политического давления на Россию, не принимая во... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T11:04+0300

2025-07-17T11:04+0300

2025-07-17T11:04+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Запад продолжит использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента политического давления на Россию, не принимая во внимание объективные факты, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. На брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия Ртищев прокомментировал заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, сделанное 4 июля, в котором тот обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия на основании "неких имеющихся разведданных". "Такая форма доклада выбрана не случайно, поскольку дает возможность выдвигать обвинения, не предъявляя конкретных доказательств. Указанный шаг в очередной раз демонстрирует русофобские устремления нидерландского правительства и его намерения нанести ущерб авторитету нашей страны", - сказал начальник войск РХБЗ. "Очевидно, что Запад продолжит использовать ОЗХО в качестве инструмента политического давления на Россию, не принимая во внимание объективные факты. Российская сторона продолжит работу по противодействию этой политике и доведению до мирового сообщества информации о нарушении киевским режимом и их кураторами Конвенции о запрещении химического оружия", - добавил Ртищев. По его словам, очевидно, что Украина озвучивает только то, что подсказывают западные кураторы. "Цель таких антироссийских выпадов очевидна – представить нашу страну в качестве злостного нарушителя Конвенции о запрещении химического оружия. По замыслу стран Запада, в перспективе данные агрессивные действия приведут к ограничению или приостановке наших прав и привилегий по Конвенции, введению санкций, как это было отработано на примере Сирийской Арабской Республики, на деле никаких законных оснований для этого нет", - пояснил Ртищев. "На фоне явной русофобии, созданной на площадке ОЗХО, 7 июля подобные ограничения были введены Великобританией в отношении командования войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и ряда промышленных предприятий. Считаем, что это лишь подтверждает правильность выбранного нами направления работы по выявлению и преданию огласке преступлений киевского режима и его западных кураторов", - добавил генерал. По словам Ртищева, к самой Великобритании сохраняется ряд вопросов, связанных с уничтожением 5 тысяч артиллерийских и реактивных химических снарядов и авиабомб, оставшихся после падения режима Саддама Хуссейна в Ираке. "Указанные боеприпасы были якобы уничтожены США и Великобританией в одностороннем порядке без контроля со стороны Технического секретариата, что является грубым нарушением статьи III Конвенции", - напомнил начальник войск РХБЗ. Обнародованные факты показывают, что "деятельность Организации по запрещению химического оружия стала крайне политизированной из-за давления западных государств, которые по своей прихоти вводят односторонние санкции, выдвигают против неугодных стран необоснованные обвинения и злоупотребляют положениями Конвенции", подчеркнул Ртищев. "Об этом свидетельствует создание в ОЗХО отдела специальных миссий, одной из задач которого станет сбор сведений о возможных фактах разработки и использования отравляющих веществ бывшей сирийской армией. Все это чистый произвол со стороны руководства ОЗХО", - добавил он.

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