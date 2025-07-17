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Зеленскому вынесли предупреждение после заявления об ударах по Москве - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленскому вынесли предупреждение после заявления об ударах по Москве
Зеленскому вынесли предупреждение после заявления об ударах по Москве - 17.07.2025, ПРАЙМ
Зеленскому вынесли предупреждение после заявления об ударах по Москве
Президент России Владимир Путин победить Украину за несколько недель и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Об этом говорится в материале... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:37+0300
2025-07-17T11:37+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин победить Украину за несколько недель и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Об этом говорится в материале издания Steigan."(Российские войска — Прим. ред.) могут в любой момент &lt;...&gt; окружить Киев. У Путина есть возможность дать зеленый свет и санкционировать это наступление, что приведет к поражению Украины через несколько недель", — сказано в тексте статьи.Автор материала добавил, что глава российского государства может заставить Зеленского, ранее заявившего о возможности Киева нанести удары по Москве, вернуться к переговорному процессу.
https://1prime.ru/20250717/ukraina-859586291.html
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россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
11:37 17.07.2025
 
Зеленскому вынесли предупреждение после заявления об ударах по Москве

Steigan: Путин может заставить Зеленского вернуться к переговорам

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин победить Украину за несколько недель и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Об этом говорится в материале издания Steigan.
"(Российские войска — Прим. ред.) могут в любой момент <...> окружить Киев. У Путина есть возможность дать зеленый свет и санкционировать это наступление, что приведет к поражению Украины через несколько недель", — сказано в тексте статьи.
Автор материала добавил, что глава российского государства может заставить Зеленского, ранее заявившего о возможности Киева нанести удары по Москве, вернуться к переговорному процессу.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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