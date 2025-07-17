https://1prime.ru/20250717/zelenskiy-859604066.html
Зеленскому вынесли предупреждение после заявления об ударах по Москве
Зеленскому вынесли предупреждение после заявления об ударах по Москве - 17.07.2025, ПРАЙМ
Зеленскому вынесли предупреждение после заявления об ударах по Москве
Президент России Владимир Путин победить Украину за несколько недель и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Об этом говорится в материале... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:37+0300
2025-07-17T11:37+0300
2025-07-17T11:37+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин победить Украину за несколько недель и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Об этом говорится в материале издания Steigan."(Российские войска — Прим. ред.) могут в любой момент <...> окружить Киев. У Путина есть возможность дать зеленый свет и санкционировать это наступление, что приведет к поражению Украины через несколько недель", — сказано в тексте статьи.Автор материала добавил, что глава российского государства может заставить Зеленского, ранее заявившего о возможности Киева нанести удары по Москве, вернуться к переговорному процессу.
https://1prime.ru/20250717/ukraina-859586291.html
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленскому вынесли предупреждение после заявления об ударах по Москве
Steigan: Путин может заставить Зеленского вернуться к переговорам
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин победить Украину за несколько недель и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Об этом говорится в материале издания Steigan
.
"(Российские войска — Прим. ред.) могут в любой момент <...> окружить Киев. У Путина есть возможность дать зеленый свет и санкционировать это наступление, что приведет к поражению Украины через несколько недель", — сказано в тексте статьи.
Автор материала добавил, что глава российского государства может заставить Зеленского, ранее заявившего о возможности Киева нанести удары по Москве, вернуться к переговорному процессу.
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